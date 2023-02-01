В уральской столице в предъюбилейные дни пройдет фестиваль «Екатеринбург 300»

УрБК, Екатеринбург, 20.07.2023. Фестиваль «Екатеринбург-300», приуроченный к юбилею города, пройдет в столице Среднего Урала с 11 по 20 августа на площади 1905 года. Организаторами проекта выступят евразийский фестиваль ландшафтного искусства «АТМОФЕСТ» и «Территория ландшафтных решений Urbun Green».



На площади 1905 года появятся сад и различные интерактивные аттракционы, посвященные истории Екатеринбурга. Организаторы подготовят зоны в честь изобретения одного из первых в мире паровозов, пригласят в сады екатеринбургских усадеб, в Свердловск времен СССР. Во всех инсталляциях будут использоваться исторические материалы, инструменты, предметы быта и живые растения.



По традиции на мероприятии ждут посетителей всех возрастов, вход на фестиваль бесплатный.