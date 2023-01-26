УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000-2022 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Курсы валют ЦБ РФ
Погода сегодня
Новости дня
Сегодня, 15:24

Фестиваль «Атмофест-2023» в Екатеринбурге будет посвящен 300-летию города

УрБК, Екатеринбург, 01.02.2023. В Екатеринбурге в августе состоится V Евразийский фестиваль ландшафтного искусства на площади 1905 года, В этот раз мероприятие будет носить название «Связь времен» и будет посвящено 300-летию столицы Урала, сообщают организаторы.

По словам организаторов, на мероприятии презентуют разные способы озеленения мегаполисов, расскажут о необходимости сохранять в городах экологию и биоценоз, представят тренды ландшафтного искусства. Кроме того, в юбилейный для Екатеринбурга год большое внимание уделят истории и будущему города.

«На фестивале «Атмофест» в юбилейный для города год мы будем показывать будущее, но не забывая про прошлое. История — это наши корни и самая важная основа для настоящего, в том числе и в озеленении нашего города. У нас в Екатеринбурге много интересных и уникальных природных и ландшафтных особенностей, о которых в гонке за будущим, в наших повседневных заботах мы забыли. Поэтому на фестивале в год 300-летия Екатеринбурга мы хотим показать историческую и природную уникальность столицы Урала и рассказать о ней «ландшафтным языком», — отметила директор фестиваля «Атмофест» Юлия Сорокина.

Так, на главной площади города будет размещен цветущий сквер, где воспроизведут значимые вехи истории Екатеринбурга, а жители смогут принять в них участие. Горожане перевоплотятся в «образ крепостных жителей, чтобы сделать первый сухопутный паровоз, или представить вольный дух уральского народа на восстании Емельяна Пугачева». Юные гости события научатся «мыть золото», как это делали в XIX веке на Урале, или смогут стать камнерезами.

Напомним, что ранее в Екатеринбурге глава города Алексей Орлов утвердил даты проведения V Евразийского фестиваля ландшафтного искусства «Атмофест» в 2023 году. Установка площадки начнется 24 июля. Екатеринбуржцы смогут посетить фестиваль «Атмофест» на протяжении недели — с 12 до 20 августа. Затем, до 1 сентября 2023 года, произведут демонтаж конструкций.

Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
26.01.2023 В Екатеринбурге власти города обозначили даты проведения V Евразийского фестиваля ландшафтного искусства «Атмофест»

УрБК, Екатеринбург, 26.01.2023. В Екатеринбурге глава города Алексей Орлов утвердил даты проведения V Евразийского ...

22.08.2022 В Екатеринбурге на площади 1905 года в рамках празднования Дня города прошли дефиле от уральских модельеров

УрБК, Екатеринбург, 22.08.2022. В Екатеринбурге впервые в рамках празднования Дня города и фестиваля ландшафтного ...

17.08.2022 В Екатеринбурге 19 августа на площадке фестиваля «Атмофест» состоятся модные показы уральских дизайнеров

УрБК, Екатеринбург, 17.08.2022. В рамках празднования Дня города в Екатеринбурге состоятся модные показы коллекций ...

09.08.2022 В Екатеринбурге в рамках фестиваля ландшафтного искусства «Атмофест» на площади 1905 года пройдут модные показы

УрБК, Екатеринбург, 09.08.2022. В Екатеринбурге 19 августа в преддверии Дня города на площадке фестиваля ландшафтного ...

01.08.2022 В Екатеринбурге до 6 сентября закрыли парковку на площади 1905 года для проведения фестиваля ландшафтного искусства «Атмофест»

УрБК, Екатеринбург, 01.08.2022. В Екатеринбурге с сегодняшнего дня закрыта для автомобилистов парковка на площади 1905 ...

Популярные новости
20.01.2023За две недели 2023 года в Таиланд прибыло почти 100 тыс. туристов из России13.01.2023«Атомстройкомплекс» перешел к созданию монолитного каркаса новой школы в Академическом районе Екатеринбурга16.01.2023Вкладчикам изменили налог13.01.2023В Екатеринбурге 16 января завершится сбор предложений горожан об объектах для первоочередного благоустройства в 2024 году13.01.2023В рамках нацпроекта БКД в Екатеринбурге в 2022 году было отремонтировано почти два километра улицы Куйбышева
Архив новостей
Февраль 2023 (33)
Январь 2023 (577)
Декабрь 2022 (711)
Ноябрь 2022 (711)
Октябрь 2022 (708)
Сентябрь 2022 (758)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000-2023 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18