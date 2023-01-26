Фестиваль «Атмофест-2023» в Екатеринбурге будет посвящен 300-летию города

УрБК, Екатеринбург, 01.02.2023. В Екатеринбурге в августе состоится V Евразийский фестиваль ландшафтного искусства на площади 1905 года, В этот раз мероприятие будет носить название «Связь времен» и будет посвящено 300-летию столицы Урала, сообщают организаторы.



По словам организаторов, на мероприятии презентуют разные способы озеленения мегаполисов, расскажут о необходимости сохранять в городах экологию и биоценоз, представят тренды ландшафтного искусства. Кроме того, в юбилейный для Екатеринбурга год большое внимание уделят истории и будущему города.



«На фестивале «Атмофест» в юбилейный для города год мы будем показывать будущее, но не забывая про прошлое. История — это наши корни и самая важная основа для настоящего, в том числе и в озеленении нашего города. У нас в Екатеринбурге много интересных и уникальных природных и ландшафтных особенностей, о которых в гонке за будущим, в наших повседневных заботах мы забыли. Поэтому на фестивале в год 300-летия Екатеринбурга мы хотим показать историческую и природную уникальность столицы Урала и рассказать о ней «ландшафтным языком», — отметила директор фестиваля «Атмофест» Юлия Сорокина.



Так, на главной площади города будет размещен цветущий сквер, где воспроизведут значимые вехи истории Екатеринбурга, а жители смогут принять в них участие. Горожане перевоплотятся в «образ крепостных жителей, чтобы сделать первый сухопутный паровоз, или представить вольный дух уральского народа на восстании Емельяна Пугачева». Юные гости события научатся «мыть золото», как это делали в XIX веке на Урале, или смогут стать камнерезами.



Напомним, что ранее в Екатеринбурге глава города Алексей Орлов утвердил даты проведения V Евразийского фестиваля ландшафтного искусства «Атмофест» в 2023 году. Установка площадки начнется 24 июля. Екатеринбуржцы смогут посетить фестиваль «Атмофест» на протяжении недели — с 12 до 20 августа. Затем, до 1 сентября 2023 года, произведут демонтаж конструкций.