В Екатеринбурге власти города обозначили даты проведения V Евразийского фестиваля ландшафтного искусства «Атмофест»

УрБК, Екатеринбург, 26.01.2023. В Екатеринбурге глава города Алексей Орлов утвердил даты проведения V Евразийского фестиваля ландшафтного искусства «Атмофест» в 2023 году. Об этом сообщает пресс-служба муниципалитета.



Установка площадки начнется 24 июля. Екатеринбуржцы смогут посетить фестиваль «Атмофест» на протяжении недели — с 12 до 20 августа. Затем, до 1 сентября 2023 года, произведут демонтаж конструкций.



Кроме того, глава Екатеринбурга обозначил состав оргкомитета, руководящего проведением и подготовкой мероприятия. Возглавит орган председатель комитета благоустройства администрации города Екатеринбурга Тамара Благодаткова.



По словам организатора фестиваля «Атмофест» Юлии Сорокиной, созданные дизайнерами сады будут размещены на площади 1905 года. На этот раз главной темой события станет «Связь времен», где творения ландшафтного искусства «будут символизировать этапы становления Екатеринбурга — от металлургического прошлого до технически развитого будущего» и будут посвящены юбилею уральской столицы.



«На площадке совместно с Музеем истории Екатеринбурга планируется организовать театральные представления: по одному на каждый день «Атмофеста». На сцене будут представлены исторические сюжеты, связанные с вехами развития уральской столицы», — говорится в сообщении.



По окончании фестиваля все работы участников будут перемещены в районы города, где украсят местные парки и сады.



Также для проведения «Атмофеста» на площади 1905 года закроют автопарковку с 00.00 24 июля до 05.00 1 сентября 2023 года.