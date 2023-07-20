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Организаторы фестиваля «Екатеринбург-300» ожидают на мероприятии около 250 тыс. гостей

УрБК, Екатеринбург, 10.08.2023. Фестиваль ландшафтного искусства «Екатеринбург-300» посетят около 250 тыс. гостей. Об этом сегодня на пресс-конференции сообщила директор мероприятия Юлия Сорокина.

В этом году мероприятия посвящены юбилею города, смене исторических эпох и урбанизированному ландшафту. Организаторами проекта стали евразийский фестиваль ландшафтного искусства «АТМОФЕСТ» и «Территория ландшафтных решений Urban Green».

По словам начальника управления культуры администрации Екатеринбурга Ильи Маркова, в первый день фестиваля, 12 августа, в 16.00 на главной сцене пройдет фестиваль авторской песни «Август», а уже 15 августа в 20.00 там же состоится концерт квартета Игоря Бутмана.

После окончания фестиваля растения и скамьи с площадки перевезут на Вторчермет. Кроме того, пересадят цветники на площадь возле Дворца молодежи, а также часть насаждений традиционно передадут в детские социальные учреждения.

«Есть такая новая сумасшедшая идея. Мы хотим затопить площадь 1905 года, создать острова, на которых потом можно будет разбить сады. Висячие сады Семирамиды — это идея, которая возможно будет реализована в будущем», — сообщила Юлия Сорокина о планах фестиваля на будущий год.

Добавим, что фестиваль «Екатеринбург-300» пройдет с 12 по 20 августа на площади 1905 года. На площади 1905 года появятся сад и различные интерактивные аттракционы, посвященные истории Екатеринбурга. Организаторы подготовят зоны в честь изобретения одного из первых в мире паровозов, пригласят в сады екатеринбургских усадеб, в Свердловск времен СССР.
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