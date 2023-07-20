Организаторы фестиваля «Екатеринбург-300» ожидают на мероприятии около 250 тыс. гостей

УрБК, Екатеринбург, 20.07.2023. Фестиваль «Екатеринбург-300», приуроченный к юбилею города, пройдет в столице Среднего ...

В уральской столице в предъюбилейные дни пройдет фестиваль «Екатеринбург 300»

УрБК, Екатеринбург, 17.08.2022. В рамках празднования Дня города в Екатеринбурге состоятся модные показы коллекций ...

В Екатеринбурге 19 августа на площадке фестиваля «Атмофест» состоятся модные показы уральских дизайнеров

УрБК, Екатеринбург, 09.08.2022. В Екатеринбурге 19 августа в преддверии Дня города на площадке фестиваля ландшафтного ...

В Екатеринбурге в рамках фестиваля ландшафтного искусства «Атмофест» на площади 1905 года пройдут модные показы

В Екатеринбурге до 6 сентября закрыли парковку на площади 1905 года для проведения фестиваля ландшафтного искусства «Атмофест»

УрБК, Екатеринбург, 01.08.2022. В Екатеринбурге с сегодняшнего дня закрыта для автомобилистов парковка на площади 1905 ...