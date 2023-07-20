Глава Екатеринбурга Алексей Орлов оценил подготовку к ландшафтному фестивалю «Екатеринбург-300»

УрБК, Екатеринбург, 10.08.2023. Фестиваль ландшафтного искусства «Екатеринбург-300» посетят около 250 тыс. гостей. Об ...20.07.2023 В уральской столице в предъюбилейные дни пройдет фестиваль «Екатеринбург 300»
УрБК, Екатеринбург, 20.07.2023. Фестиваль «Екатеринбург-300», приуроченный к юбилею города, пройдет в столице Среднего ...01.02.2023 Фестиваль «Атмофест-2023» в Екатеринбурге будет посвящен 300-летию города
УрБК, Екатеринбург, 01.02.2023. В Екатеринбурге в августе состоится V Евразийский фестиваль ландшафтного искусства на ...26.01.2023 В Екатеринбурге власти города обозначили даты проведения V Евразийского фестиваля ландшафтного искусства «Атмофест»
УрБК, Екатеринбург, 26.01.2023. В Екатеринбурге глава города Алексей Орлов утвердил даты проведения V Евразийского ...09.08.2022 В Екатеринбурге в рамках фестиваля ландшафтного искусства «Атмофест» на площади 1905 года пройдут модные показы
УрБК, Екатеринбург, 09.08.2022. В Екатеринбурге 19 августа в преддверии Дня города на площадке фестиваля ландшафтного ...