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Глава Екатеринбурга Алексей Орлов оценил подготовку к ландшафтному фестивалю «Екатеринбург-300»

УрБК, Екатеринбург, 11.08.2023. Глава Екатеринбурга Алексей Орлов оценил готовность площадки фестиваля ландшафтного искусства «Екатеринбург-300»

Как сообщает пресс-служба городской администрации, на площади 1905 года местные дизайнеры создали 10 тематических зон. Каждая из них символизирует определенный период истории уральской столицы.

Глава Екатеринбурга Алексей Орлов оценил подготовку к ландшафтному фестивалю «Екатеринбург-300»
Фото предоставлено пресс-службой администрации Екатеринбурга

«Это возможность для ландшафтных дизайнеров и специалистов по озеленению показать, на что они способны. Я очень удивлен, что за две недели появились макет плотины, фонтаны, что соблюдена тематика 300-летней истории нашего города: благодаря чему он рос и развивался с точки зрения образовательного и промышленного центра, а также каким видят его наши ландшафтники в будущем», — отметил Алексей Орлов.

Напомним, что мероприятие пройдет с 12 по 20 августа. На площади 1905 года появятся сад и различные интерактивные аттракционы, посвященные истории Екатеринбурга. Организаторы подготовят зоны в честь изобретения одного из первых в мире паровозов, пригласят в сады екатеринбургских усадеб, в Свердловск времен СССР.

«В рамках фестиваля пройдет 200 мастер-классов и лекций, два раза в день планируется проведение экскурсий, каждый вечер будет организована музыкальная программа, и, конечно же, фестиваль — это история Екатеринбурга», — рассказала директор мероприятия «Екатеринбург-300» Юлия Сорокина.

Для создания композиций из растений в центре Екатеринбурга было использовано свыше 40 крупномерных деревьев, 400 кустарников и 250 кв. м. газона. После окончания фестиваля насаждения и скамьи с площадки перевезут на Вторчермет. Кроме того, все цветники пересадят на площадь возле Дворца молодежи, остальную часть растений традиционно передадут в детские социальные учреждения.

Добавим, что в первый день фестиваля, 12 августа, в 16.00 на главной сцене пройдет фестиваль авторской песни «Август», а уже 15 августа в 20.00 там же состоится концерт Игоря Бутмана.
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