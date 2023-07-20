Глава Екатеринбурга Алексей Орлов оценил подготовку к ландшафтному фестивалю «Екатеринбург-300»

УрБК, Екатеринбург, 10.08.2023. Фестиваль ландшафтного искусства «Екатеринбург-300» посетят около 250 тыс. гостей. Об ...

Организаторы фестиваля «Екатеринбург-300» ожидают на мероприятии около 250 тыс. гостей

УрБК, Екатеринбург, 20.07.2023. Фестиваль «Екатеринбург-300», приуроченный к юбилею города, пройдет в столице Среднего ...

В уральской столице в предъюбилейные дни пройдет фестиваль «Екатеринбург 300»

УрБК, Екатеринбург, 01.02.2023. В Екатеринбурге в августе состоится V Евразийский фестиваль ландшафтного искусства на ...

Фестиваль «Атмофест-2023» в Екатеринбурге будет посвящен 300-летию города

В Екатеринбурге в рамках фестиваля ландшафтного искусства «Атмофест» на площади 1905 года пройдут модные показы

УрБК, Екатеринбург, 09.08.2022. В Екатеринбурге 19 августа в преддверии Дня города на площадке фестиваля ландшафтного ...