Экосистема под мостом

Директор фестиваля ландшафтного дизайна «Атмофест» Юлия Сорокина рассказала о планах по улучшению садов и анонсировала проект строительства специализированной площадки для выгула собак под Макаровским мостом. По ее словам, в Екатеринбурге мало мест, где горожане могут спокойно выгуливать питомцев. Поэтому архитекторы Urban Green занялись разработкой подобного проекта. Также планируется отреставрировать лодочную станцию на берегу Городского пруда реки Исеть. Предполагается, что пристань будет выполнена в стиле конструктивизма. Горожане смогут наблюдать из окон помещения за садами и любоваться видом на Исеть.
В планах у создателей фестиваля провести работы по сохранению и улучшению вида семи садов. Так, осенью дизайнеры хотят высадить около 5 тыс. луковиц подснежников, мини-нарциссов, пушкиний, тюльпанов и крокусов. По их мнению, весной распустившиеся растения напомнят горожанам о важности бережного отношения к площадке фестиваля и к окружающей среде в целом.
Также директор фестиваля допускает мысль, что на территории садов будут проводиться тематические праздники, посвященные разным временам года. В частности, осенью для екатеринбуржцев на набережной Исети можно организовать день урожая, а зимой разбить каток на замерзшем Городском пруду. Весной уральцев порадуют распустившиеся первоцветы, а летом — «Атмофест», лекции по уходу за растениями, занятия йогой, уроки по ландшафтному дизайну и экскурсии для школьников.
Предполагается, что семь садов станут новой точкой притяжения для жителей уральской столицы и туристов. В саду Calabaza посадят многолетние колючие растения, чтобы внутрь пружин случайно не заходили взрослые и дети. Среди высаженных культур будут розы, боярышник, барбарис и другие. На территории сада «Истоки» по специальной технологии сделают каменное покрытие, которое будет отвердевать в течение 36 часов. Это нужно, чтобы галька со временем не рассыпалась и не оголяла грунт.
Напомним, что в этом году в рамках мероприятия его организаторы высадили более 2 тыс. кустов, 183 дерева, 6 тыс. многолетних и более 150 водных растений. Директор «Атмофеста» подчеркнула, что в этом году растения не будут пересаживать. Благодаря этому они лучше приживутся на своих площадках и смогут радовать жителей правого берега Исети в районе Макаровского моста.
«За 10 дней фестиваля мы зафиксировали 195 тыс. 384 посещения нашей площадки, причем многие приходили несколько раз. Более высокие показатели были в прошлом году: тогда сады «Атмофеста» посетили 734 тыс. 500 раз, но это было связано с празднованием 300-летия Екатеринбурга», — рассказала Юлия Сорокина.
Во время возведения будущих цветников строители переместили 350 т скальных пород, а на площадку привезли 230 кубометров грунта. Кроме того, специально для сада «Истоки» были доставлены и установлены отпечатанные на 3D-принтере бетонные клумбы. Их суммарный вес составил 60 т.
Главной идеей фестиваля ландшафтного искусства «Атмофест» стала преемственность между предками и потомками. В своих работах художники по ландшафтному дизайну отразили связь семи поколений. Так, творцы сада Calabaza постарались продемонстрировать весь перуанский колорит уральским зрителям, а создатели «Истоков» с помощью напечатанных бетонных клумб подчеркнули многообразие флоры. Создатели сада «Разрез времени» с помощью линий и растений-аналогов, напоминающих башкирские, смогли показать влияние семи родов основателей на современных жителей Башкортостана.
Отметим, что администрация Екатеринбурга в 2024 году направила 18 млн руб. на прокладку освещения и новых тротуаров на берегу Исети под Макаровским мостом. На проведение самого фестиваля «Атмофест» городскими властями было выделено
18 млн 800 тыс. руб. Частные инвесторы потратили 15 млн руб. на нужды фестиваля из собственных средств. Подготовка к мероприятию длилась около 57 дней. Из них в течение 30 дней рабочие укладывали тротуар и прокладывали освещение.
Юлия Сорокина подчеркивает, что «зеленые» технологии приносят больше пользы для городской инфраструктуры, чем искусственные покрытия. Методики экологов органично дополняют городскую среду. Рассказывая о земляном откосе на площадке «Атмофеста», директор отметила, что растения на склоне будут положительно влиять на экосистему данной локации — укреплять сам обрыв, собирать пыль и отдавать кислород. Также они не требуют ремонта в отличие от покрытия вроде асфальта и бетона.
Подводя итоги «Атмофеста», Ю. Сорокина призналась, что самой сложной номинацией для жюри стал приз зрительских симпатий. За него шла активная борьба между конкурсантами. В итоге судьи определили двух победителей — сад «Легенды Апшерона» и «Туган як».