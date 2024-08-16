Экосистема под мостом

УрБК, Екатеринбург, 16.08.2024. В Екатеринбурге стартовал VI Евразийский фестиваль ландшафтного искусства «Атмофест». В ...

В Екатеринбурге открылся VI Евразийский фестиваль ландшафтного искусства «Атмофест»

Фестиваль «Атмофест» в Екатеринбурге станет круглогодичным ...

Семь садов

Власти Екатеринбурга выделили 18 млн 800 тыс. рублей на проведение «Атмофеста» в 2024 году

УрБК, Екатеринбург, 08.08.2024. Администрация Екатеринбурга выделила 18 млн 800 тыс. руб. на проведение «Атмофеста» в ...