В Екатеринбурге после реконструкции открылся легкоатлетический стадион спорткомплекса «Калининец»

УрБК, Екатеринбург, 01.06.2023. В Екатеринбурге после реконструкции открылся легкоатлетический стадион спорткомплекса «Калининец». Проект стал подарком Екатеринбургу к 300-летнему юбилею, сообщает департамент информационной политики Среднего Урала.



В церемонии открытия приняли участие губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев и глава Екатеринбурга Алексей Орлов.







«Искренне радуюсь открытию грандиозного спортивного сооружения. Как говорят специалисты, таких нет в нашей стране. Я желаю, чтобы на этом стадионе обязательно были воспитаны олимпийские чемпионы», — сказал Евгений Куйвашев.



В ходе реконструкции легкоатлетического стадиона было выполнено переустройство секторов для прыжков с шестом и в длину, метания молота и диска. Был оснащен сектор тройного прыжка, отремонтирован сектор толкания ядра. Заново уложено синтетическое покрытие беговых дорожек, установлены два новых LED-экрана и четыре новые мачты освещения.







«Правительство Свердловской области и губернатор Евгений Куйвашев уделяют огромное внимание развитию и детского, и массового, и профессионального спорта. Только в этом году в городе были открыты такие объекты, как Дворец художественно-эстетической гимнастики, Дворец дзюдо, Дворец водных видов спорта — никогда подобного объекта в Екатеринбурге не было. А сегодня мы присутствуем на открытии стадиона «Калининец». Я всех поздравляю с этим замечательным событием», — сказал Алексей Орлов.



Напомним, что масштабная реконструкция спортивно-оздоровительного комплекса «Калининец» велась с осени 2021 года. Общий объем финансирования реконструкции объектов — свыше 2,5 млрд руб., из них 2,2 млрд руб. — из областного бюджета.



Фото предоставлены департаментом информационной политики Свердловской области