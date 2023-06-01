Комплексные перемены

УрБК, Екатеринбург, 25.07.2023. В Екатеринбурге на месте бывшего стадиона ЖБИ на улице 40-летия Комсомола, 31 появится ...

В Екатеринбурге построят физкультурно-оздоровительный комплекс с крытым катком на месте бывшего стадиона ЖБИ

В Екатеринбурге пройдут реконструкция и расширение Малышевского моста на ЖБИ

УрБК, Екатеринбург, 25.07.2023. Мост на улице Малышева в Екатеринбурге, который ведет на ЖБИ, будет реконструирован и ...