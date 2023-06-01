Комплексные перемены

В Екатеринбурге в следующем году начнется подготовка к реконструкции моста на улице Малышева, который связывает центральную часть города с микрорайонами ЖБИ и Синие Камни. Для дальнейшего развития Кировского района и примыкающих к нему территорий необходимо расширение путепровода. Такое решение принял глава Екатеринбурга Алексей Орлов, осмотрев транспортную развязку на пересечении Егоршинского подхода и улицы Малышева в ходе объезда объектов Кировского района.
По мосту на улице Малышева проходит весь общественный транспорт, соединяющий ЖБИ с другими локациями в городе. Кроме того, этот путь — самый быстрый способ добраться до центра Екатеринбурга для жителей Березовского.
Глава города напомнил, что в настоящее время второй выезд из района — транспортная развязка в районе концерна «Калина» — находится в процессе масштабной реконструкции, что усугубляет транспортные проблемы в этой части города.
«Реконструкция транспортной развязки на пересечении Егоршинского подхода и улицы Малышева поможет разгрузить транспортный поток на ЖБИ и в сторону Березовского, что важно для развития Екатеринбургской агломерации. Мы договорились, что в бюджет следующего года заложим финансовые ресурсы на разработку предпроектных решений. Это большая серьезная работа, которая предполагает изучение транспортных потоков, формирование конфигурации будущей развязки. Этим нужно заниматься, потому что район активно развивается, мы знаем о сложностях с трафиком в пиковые часы», — отметил Алексей Орлов.
Эксперты отмечают, что работа по сбору и анализу данных займет около двух лет. И еще столько же времени потребуется для разработки проектной документации на реконструкцию развязки.
Также глава Екатеринбурга оценил подготовку к строительству объектов улично-дорожной сети и благоустройству общественных территорий в Кировском районе. Так, Алексей Орлов обратил внимание на пешеходный переход и тротуар у здания общеобразовательной школы № 24 на улице Севастопольской, 1.
На сегодняшний день здесь обустроен только тротуар, ведущий к школе со стороны улицы Искровцев. Чтобы решить проблему, глава города распорядился благоустроить подход к учебному заведению со стороны улицы Краснодарской — по переулку Телефонному, от улицы Краснодарской до улицы Севастопольской, а также пешеходный переход с подходами к нему на перекрестке улицы Севастопольской и переулка Телефонного.
«В этом году была выполнена полная реконструкция школы. Здесь появилось прекрасное спортивное ядро, лаборатории, классы. Но есть проблема — необходимы тротуар и пешеходный переход, чтобы дети могли безопасно добираться до учреждения пешком», — сказал Алексей Орлов.
Сейчас специалисты отдела благоустройства и транспорта администрации Кировского района проводят разработку проектно-сметной документации. Планируется, что обустройство подходов к пешеходному переходу на перекрестке улицы Севастопольской и переулка Телефонного будет выполнено в этом году, а тротуар по переулку Телефонному, от улицы Краснодарской до улицы Севастопольской, будет обустроен летом следующего года.
Еще одним объектом, который посетил градоначальник, стал Сквер молодоженов на перекрестке улиц Студенческой и Лодыгина, где планируются благоустройство территории и установка архитектурных форм.
В 2016 году здесь были установлены фигуры ретро-велосипедов, а в центре сквера была размещена скульптура сердца с двухместной скамейкой, разделенной стилизованными лепестками ромашки с окошками. Сквер находится рядом с ЗАГСом Кировского района и стал популярной фотозоной для молодоженов и местом отдыха для горожан. Поэтому «Уральский завод металлоконструкций» решил сделать подарок городу — преобразить сквер и установить «Арку любви», состоящую из пяти металлических сердец.
Также глава города провел оперативное совещание по проекту строительства физкультурно-оздоровительного комплекса с крытым катком (ФОК) на месте бывшего стадиона ЖБИ на улице 40-летия Комсомола, 31.
«Мы приняли решение объединить несколько участков, один из которых находится в неразграниченной собственности. Для этого обратимся к губернатору Свердловской области Евгению Куйвашеву. Уверен, он нас поддержит, передав данный земельный участок муниципалитету, чтобы мы могли разработать единое техническое решение и на базе бывшего стадиона ЖБИ сформировать полноценный спортивно-оздоровительный кластер», — рассказал Алексей Орлов.
Глава Екатеринбурга добавил, что на сегодняшний день на территории Кировского района нет ни одной ледовой арены. По словам градоначальника, эскизное решение уже представлено одним из застройщиков города, который готов взяться за разработку проектно-сметной документации с учетом всех территорий полностью: непосредственно ледовой арены, лесной территории с устройством воркаут-зон и прогулочных площадок, установки системы освещения, чтобы в зимнее время можно было заниматься на лыжах. В ФОК также будет предусмотрен прокат лыж и коньков.
Согласно проекту, ФОК общей площадью 5,2 тыс. кв. м. будет возведен с применением технологий каркасного строительства из модульных быстровозводимых металлических конструкций. В рамках благоустройства территории планируется предусмотреть велодорожки с объединением их в единую сеть микрорайона, зеленые зоны, лыжные и беговые маршруты с включением существующих дорожек прилегающего лесного массива.
Ожидается, что создание ФОКа даст толчок к развитию физической культуры и спорта в городе. Благодаря этому появится возможность проводить спортивные мероприятия муниципального и областного значения в микрорайоне, а у его жителей будет больший выбор спортивных секций.
Напомним, что в июне в Екатеринбурге после реконструкции открылся
еще один спортивный объект — легкоатлетический стадион спорткомплекса «Калининец». Проект стал подарком Екатеринбургу к 300-летнему юбилею. В ходе реконструкции легкоатлетического стадиона было выполнено переустройство секторов для прыжков с шестом и в длину, метания молота и диска. Был оснащен сектор тройного прыжка, отремонтирован сектор толкания ядра. Заново уложено синтетическое покрытие беговых дорожек, установлены два новых LED-экрана и четыре новые мачты освещения.
Масштабная реконструкция спортивно-оздоровительного комплекса «Калининец» велась с осени 2021 года. Здесь был отремонтирован бассейн, спортивные залы, возведена крытая ледовая арена и административно-бытовой комплекс с трибунами на пять тысяч мест. Общий объем финансирования реконструкции объектов — более 2,5 млрд руб., из них 2,2 млрд руб. было выделено из регионального бюджета.Фото предоставлены пресс-службой администрации Екатеринбурга