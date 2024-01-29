Мосты в будущее

УрБК, Екатеринбург, 23.01.2024. В Свердловской области в 2024 году будут осуществляться реконструкция и строительство ...

В Свердловской области в текущем году будут ремонтировать и строить 24 моста

УрБК, Екатеринбург, 15.04.2022. Екатеринбург получит 500 млн руб. на реализацию проекта по реконструкции транспортной ...

Екатеринбург получит 500 млн рублей на реконструкцию развязки у концерна «Калина»

УрБК, Екатеринбург, 23.04.2021. Екатеринбург и Нижний Тагил получат 1,2 млрд руб. в виде субсидий на ремонт и ...

Екатеринбург получит 600 млн рублей на реконструкцию развязки у концерна «Калина»

УрБК, Екатеринбург, 25.02.2014. В рамках подготовки к реконструкции улично-дорожной сети Екатеринбурга к ЧМ-2018 ...

Для нового моста через реку Исеть между Папанина и Опалихинской подготовлена проектная документация

Глава Екатеринбурга Аркадий Чернецкий: В 2011 году должно быть завершено строительство моста через реку Исеть, соединяющего микрорайон Заречный с центром Екатеринбурга

УрБК, Екатеринбург, 05.02.2009. В 2011 году должно быть завершено строительство моста через реку Исеть, соединяющего ...