Мосты в будущее

В Свердловской области в 2024 году будут осуществляться реконструкция и строительство 24 мостов. На эти цели в бюджете выделено более 4 млрд руб. Часть объектов будут обновлять в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги», сообщает региональный департамент информационной политики.
По словам губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева, уже была проведена большая подготовительная работа: выстроены рабочие алгоритмы, подобраны команды специалистов.
По словам главы региона, в малых населенных пунктах отсутствие моста может стать серьезной проблемой для местных жителей, поскольку зачастую это единственная возможность добраться до нужной точки. Поэтому особое внимание областные власти уделят местам, где нужен мост, может быть, и небольшой длины (5-10 метров), но необходимость в нем острая.
К слову, самым коротким мостом из запланированных к ремонту в 2024 году станет переход через овраг на 114 километре дороги Верхняя Синячиха — Махнево — Болотовское (на территории Махнево).
Лидером по протяженности является строящаяся транспортная развязка с путепроводом возле концерна «Калина» в Екатеринбурге. Ее общая длина (вместе со всеми подъездными дорогами) составляет около 10 км. В 2021 году Е. Куйвашев добился софинансирования этого проекта из федерального бюджета. Общая смета превысила 6 млрд руб. В 2024 году в свердловском бюджете на этот объект предусмотрено 2,5 млрд руб.
Напомним, что в 2022 году была смонтирована
первая балка моста длиной 21 м и массой 31 т. В дальнейшем специалисты устанавливали конструкции массой до 60 т и длиной в 33 м. В сентябре 2023 года по одному из путепроводов развязки запустили
движение автотранспорта. Ширина новой двухполосной магистрали составила 9 м, ширина каждой полосы — 3,5 м. В декабре 2024 года транспортная развязка будет введена в эксплуатацию полностью. Для Екатеринбурга значение этой магистрали достаточно серьезное. Развязка свяжет микрорайоны ЖБИ и Синие Камни с центром города, а также даст жителям дополнительный путь выезда на Тюменский тракт.
На втором месте по протяженности после этой развязки — мост через Исеть на автотрассе Сысерть — Часовая (Каменский ГО). Всего в 2024 году будет построено 12 тыс. 800 погонных метров. Также планируется завершить реконструкцию и строительство двух путепроводов на Режевском тракте. Один из них был построен с нуля, он должен будет заменить старый путепровод, уже пришедший в аварийное состояние (они находятся на 61 км Режевского тракта). На Серовском тракте отремонтируют два моста через ж/д пути и мост через реку Выя.
На трассе Р-242 Екатеринбург — Пермь в 2024 году специалисты продолжат ремонтировать
мосты через реки Ут (на 196 км), Бисерть (на 199 км), Арийка (на 200 км), Тюш (на 218 км), Пут (на 231 км) и Чусовая (на 318 км) и путепроводы через ж/д пути на 200 км, 282 км, 285 км, 289 км, 315 км, 316 км, 317 км и 325 км. К слову, в перспективе Р-242 планируют продолжить до Тюмени, до трассы М-12.
Также в Свердловской области готовятся реализовать другие крупные проекты. К примеру, в 2025 году начнется строительство 125-метрового моста через Исеть в Каменске-Уральском. Об этом заявил Е. Куйвашев в ходе прямой линии. В сентябре 2023 года администрация Екатеринбурга вынесла
на общественное обсуждение проект строительства развязки на ул. Амундсена — Объездной. Над ул. Объездной планируется построить двухполосную эстакаду с пятью съездами. Сдать ее в эксплуатацию собираются в 2026 году. Новая транспортная артерия существенно облегчит жизнь жителям района Академический. В часы пик им проще будет добираться до центра. Фото предоставлено департаментом информационной политики Свердловской области