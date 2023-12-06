Дороги стали шире

Сотрудники дорожных служб полностью завершили капитальный ремонт нескольких отрезков трассы Р-242 Пермь — Екатеринбург. На отрезках с 212 по 232 км, с 276 по 281 км и с 298 по 308 км было увеличено количество полос движения (с разделением встречных потоков движения осевым ограждением). Всего дорожники привели к нормативным требованиям более 80 км трассы федерального значения.
Напомним, что работы по переводу в четырехполосное исполнение на федеральной дороге Пермь — Екатеринбург, входящей в состав федеральной трассы М-12 Казань — Екатеринбург, стартовали в 2019 году. Участки автодороги вводят в эксплуатацию поэтапно.
Так, в 2021-м выполнен капитальный ремонт отрезка длиной 26 км вблизи поселка Бисерть. В прошлом году в эксплуатацию ввели 20 км в Ачитском районе, в этом году — 36 км в Нижнесергинском районе.
Таким образом, за четыре года более 80 км трассы уже расширены с двух до четырех полос с дорожной одеждой из четырех слоев, из которых два — это асфальтобетон. Отфрезерованное покрытие использовалось в органоминеральной смеси при обновлении нового слоя. Для этого был установлен асфальтобетонный завод с производительностью до 240 т/ч, а также грунтосмесительная установка российского производства.
Помимо расширения проезжей части с устройством осевого парапетного ограждения, исключающего выезд автомобилей на встречную полосу, и нанесением разметки, специалисты устроили семь разворотных петель, 40 водопропускных труб, девять примыканий к населенным пунктам Зобнина, Ключевая, Киселевка, Солдатка, Ильмовка, Крылосово, в сады, к военному учебному центру Хомутовка. Также обустроили два остановочных комплекса с полосами разгона и торможения.
В работах на объекте в 2023 году были задействованы почти 2 тыс. человек и более 500 единиц дорожно-строительной техники.
На участках, предусмотренных к вводу в 2024 году, на данный момент уже выполнен большой объем работ. Кроме того, продолжается капитальный ремонт на 14 искусственных сооружениях. К ним относятся мосты через реки Ут (на 196 км), Бисерть (на 199 км), Арийка (на 200 км), Тюш (на 218 км), Пут (на 231 км) и Чусовая (на 318 км). Также рабочие продолжают ремонт путепроводов через железную дорогу на 200 км, 282 км, 285 км, 289 км, 315 км, 316 км, 317 км и 325 км. На некоторых сооружениях уже устроено покрытие, установлены перильное и барьерное ограждения, обустраивается электроосвещение, на части из них ведутся работы по строительству подходов и устройству земляного полотна и габионных конструкций. На ряде объектов готовят к монтажу балки пролетных строений, идут работы по устройству опор моста.
До 2024 года в четырехполосное исполнение планируется перевести еще порядка 50 км автомобильной дороги Р-242. После завершения капитального ремонта на всем участке, который войдет в транспортный коридор «Россия», трасса Р-242 станет безопаснее и комфортнее, время в пути между Пермью и Екатеринбургом сократится на треть. С экономической точки зрения завершения работ ждут очень многие — на маршруте расположены логистические центры крупных торговых сетей.
Напомним, что в ближайшее время этот транспортный коридор будет продолжен до Тюмени в составе скоростной трассы М-12.
«В М-12 включат: часть автодороги М-7 «Волга» Казань — Дюртюли; строящийся участок Дюртюли — Ачит; отрезок трассы Р-242 от поселка Ачит до Екатеринбурга; дорогу Р-351 Екатеринбург — Тюмень», — сообщалось в Тelegram-канале правительства России.
Трасса М-12 «Восток» обеспечит скоростное автосообщение между Московской, Владимирской, Нижегородской, Свердловской и Тюменской областями, республиками Татарстан, Башкортостан и Чувашия. Это придаст экономике перечисленных областей дополнительный импульс к развитию.
Напомним, что 16 октября в режиме видеоконференции президент РФ Владимир Путин открыл
движение на одном из ключевых участков трассы Екатеринбург — Пермь: с 212 по 232 км. Здесь проводились ремонтные работы, которые строители завершили с опережением графика.
Исполняющий обязанности губернатора Свердловской области Алексей Шмыков подчеркнул, что обновленный отрезок магистрали повысит транспортную доступность региона и Урала в целом.
«Благодаря новой дороге повышается транспортная доступность нашего региона, динамично развиваются близлежащие территории, города и села, растет качество жизни людей. Автомагистраль М-12 — часть международного транспортного коридора «Запад — Восток». Ее строительство приближает нас к реализации проекта «Сухой порт». Он не только станет новой точкой роста экономики региона, но и позволит решить приоритетные для нашей страны задачи создания новых грузовых логистических маршрутов, обеспечивающих связь Северного морского пути и Транссиба с Западным Китаем и Каспийским морем», — отметил Алексей Шмыков.
Напомним, что запуск «Сухого порта», который позволит достичь лидирующих позиций региона в сфере транспортной логистики, формирования новых логистических коридоров и снижения транспортно-логистических издержек, зависит не только от модернизации автомобильных дорог, но и от развития железнодорожного транспорта. На встрече с главой Свердловской железной дороги (СвЖД) Павлом Бурцевым в конце сентября этого года губернатор Евгений Куйвашев обсудил развитие и реализацию этого проекта. Глава региона подчеркнул, что благодаря «Сухому порту» появятся новые рабочие места, увеличится трафик и будут созданы сборочные производства.
Согласно планам, строящийся транспортный хаб будет выполнять роль перегрузочного и сортировочного центра. Он займет территорию около 1,5 тыс. га. Планируется, что хаб будет размещен между Тюменским и Челябинским трактами. Ожидается, что проект «Сухой порт» откроет логистическое «окно» в Китай и страны Азии, а также выведет Екатеринбург и Свердловскую область на международную карту крупнейших логистических хабов.Фото предоставлено департаментом информационной политики Свердловской области