Заместитель председателя Правительства России Марат Хуснуллин провел онлайн-церемонию открытия автомобильного движения по дороге Р-242 Пермь — Екатеринбург

УрБК, Екатеринбург, 17.10.2024. В рамках XI Международной специализированной выставки «Дорога 2024», которая проходит на площадке выставочного центра «Екатеринбург-ЭКСПО», заместитель председателя Правительства России Марат Хуснуллин провел онлайн-церемонию открытия автомобильного движения по дороге Р-242 Пермь — Екатеринбург, протяженностью 34,5 км. Она входит в скоростной маршрут М-12 «Восток». Об этом сообщает департамент информполитики региона.



«Сегодня после капитального ремонта открываем участки дороги Пермь — Екатеринбург. Это важнейший проект в масштабах страны. В прошлом году открыли движение от Москвы до Казани, в этом году планируем частично запустить маршрут до Екатеринбурга, и эти отремонтированные участки являются его важной составляющей», — сказал М. Хуснуллин.



В свою очередь исполняющий обязанности губернатора Свердловской области Алексей Шмыков подчеркнул, что ФКУ «Уралуправтодор» не только расширили до четырех полос проезжую часть на отрезках с 232-го по 250-й км и с 276-го по 326-й км, но и провели большой объем работ на 14 искусственных сооружениях. Также устроены семь двусторонних разворотных петель, 22 пересечения и примыкания к населенным пунктам Дружинино, Первомайское, Крылосово, Нижние Серги.



«Мы открываем не просто несколько участков магистрали М-12, мы открываем новые возможности для экономики и роста качества жизни людей. До конца года в Свердловской области будут расширены до четырех полос и отремонтированы несколько ключевых участков этой трассы. В общей сложности — почти 140 км. Все поставленные задачи будут выполнены точно в срок», — отметил А. Шмыков.



Он также добавил, что планируется полностью завершить капитальный ремонт Пермского тракта — открыть последний участок протяженностью 23,5 км. Ожидается, что пропускная способность дороги вырастет до 27 тыс. автомобилей в сутки, что позволит принять поток, идущий с автострады Москва — Казань — Екатеринбург, который вольется в федеральную трассу Р-242 в районе Ачита.



Добавим, что данный инфраструктурный проект находится под постоянным контролем губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева.