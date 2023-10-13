Дорога в порт

В Свердловской области после капитального ремонта введен в эксплуатацию участок Пермского тракта, который входит в скоростной маршрут М-12. Ожидается, что запуск модернизированной трассы придаст импульс развитию проекта «Сухой порт», который реализуется по инициативе губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева.
Открытие магистрали 16 октября в режиме видеоконференции провел президент РФ Владимир Путин.
«Дорожное хозяйство — одна из значимых отраслей отечественной экономики. Очень важно, что дорожные строители реализуют намеченные планы, обеспечивают высокий темп развития дорог, в том числе магистралей в составе опорной сети дорог и международных транспортных коридоров. Завершено обновление участка дороги Пермь — Екатеринбург, она является частью транспортного коридора «Восток», который связывает Москву с Казанью и Екатеринбургом. Развитие этого и других важнейших транспортных коридоров и впредь будет являться нашей приоритетной задачей», — сказал глава государства.
Он также отметил, что всего в 2023 году будет построено, реконструировано и приведено в нормативное состояние более 31 тыс. км дорог в разных регионах РФ. Также ожидается, что к концу 2024 года дорожные службы должны будут отремонтировать 85% магистралей в крупнейших агломерациях страны.
Участок Пермского тракта (Р-242) на отрезке с 212 по 232 км был введен в эксплуатацию с опережением графика. Строители расширили проезжую часть с двух до четырех полос движения, обустроили осевое парапетное ограждение, исключающее выезд автомобилей на встречную полосу.
До конца 2024 года планируется расширить до четырех полос еще 66 км дороги. Таким образом, общая длина обновленных участков Пермского тракта в границах Свердловской области составит 113 км. На всем протяжении встречные потоки будут разделены, пропускная способность вырастет до 27 тыс. автомобилей в сутки. Это позволит дороге принять поток, идущий с автострады Москва — Казань — Екатеринбург, который вольется в федеральную трассу Р-242 в районе Ачита.
На обновленном участке строители обустроили три разворотные петли, капитально отремонтировали водопропускные трубы, выполнили переустройство сетей электроснабжения и организовали наружное освещение. Также дорожники построили три примыкания федеральной трассы к деревням Зобнина и Киселевка, поселку Ключевая.
Для жителей поселков Тюш и Ключевая отремонтировали две автобусные остановки, обустроив их заездными карманами и тротуарами. Это повысит безопасность дорожного движения на трассе и удобство транспортного сообщения между населенными пунктами.
Исполняющий обязанности губернатора Свердловской области Алексей Шмыков подчеркнул, что обновленный отрезок магистрали повысит транспортную доступность региона и Урала в целом.
«Благодаря новой дороге повышается транспортная доступность нашего региона, динамично развиваются близлежащие территории, города и села, растет качество жизни людей. Автомагистраль М-12 — часть международного транспортного коридора «Запад — Восток». Ее строительство приближает нас к реализации проекта «Сухой порт». Он не только станет новой точкой роста экономики региона, но и позволит решить приоритетные для нашей страны задачи создания новых грузовых логистических маршрутов, обеспечивающих связь Северного морского пути и Транссиба с Западным Китаем и Каспийским морем», — отметил Алексей Шмыков.
Он также напомнил, что благодаря федеральной поддержке в Свердловской области с опережением срока был открыт финальный участок Екатеринбургской кольцевой автодороги (ЕКАД). Сейчас продолжаются работы по расширению южных и северных участков ЕКАД для увеличения ее пропускной способности. Кольцевая дорога также является важной составляющей успешного запуска проекта «Сухой порт».
Напомним, что запуск «Сухого порта», который позволит достичь лидирующих позиций региона в сфере транспортной логистики, формирования новых логистических коридоров и снижения транспортно-логистических издержек, зависит не только от модернизации автомобильных дорог, но и от развития железнодорожного транспорта. На встрече с главой Свердловской железной дороги (СвЖД) Павлом Бурцевым в конце сентября этого года губернатор Евгений Куйвашев обсудил
развитие и реализацию этого проекта. Глава региона подчеркнул, что благодаря «Сухому порту» появятся новые рабочие места, увеличится трафик и будут созданы сборочные производства.
Согласно планам, строящийся транспортный хаб будет выполнять роль перегрузочного и сортировочного центра. Он займет территорию около 1,5 тыс. га. Планируется, что хаб будет размещен между Тюменским и Челябинским трактами. Ожидается, что проект «Сухой порт» откроет логистическое «окно» в Китай и страны Азии, а также выведет Екатеринбург и Свердловскую область на международную карту крупнейших логистических хабов.
Масштабный проект, который позволит создать на Среднем Урале крупный транспортный хаб, в начале октября также был представлен
на III Форуме межрегионального сотрудничества между Россией и Узбекистаном, а на прошлой неделе — на федеральном туристическом форуме «FTT-2023: Форум Туристических Территорий» в Сочи
. Фото предоставлены департаментом информационной политики Свердловской области