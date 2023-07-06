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Проект свердловского губернатора Евгения Куйвашева «Сухой порт» представлен на Российско-Узбекском форуме

УрБК, Екатеринбург, 05.10.2023. На III Форуме межрегионального сотрудничества между Россией и Узбекистаном в Казани заместитель губернатора Свердловской области Дмитрий Ионин рассказал о логистическо-транспортных возможностях Среднего Урала и перспективах проекта «Сухой порт Екатеринбург». Об этом сообщает департамент информационной политики региона.

Свердловская область продолжает системно развивать сотрудничество с Республикой Узбекистан — объем взаимной торговли за последние пять лет вырос практически в три раза. В Узбекистан традиционно экспортируются металлы, машиностроительная продукция, в том числе высокотехнологичное оборудование для нефте- и газоперерабатывающей отрасли, тяговый подвижной состав, трубы.

Из Узбекистана Свердловская область получает сельскохозяйственную продукцию и текстиль, а также металлы и химическую продукцию. Такая динамика свидетельствует в пользу дальнейшего укрепления торгово-экономических, научно-технических, социально-гуманитарных связей.

Заместитель губернатора Свердловской области Дмитрий Ионин напомнил о необходимости создания на территории Уральского федерального округа транспортного хаба «Сухой порт Екатеринбург» и формирования так называемых сухопутных причалов в формате логистических центров со специализацией на контейнерных перевозках. Губернатор Свердловской области Евгением Куйвашев сообщил о соответствующих планах еще в 2022 году

Далее на выставке «ИННОПРОМ. Центральная Азия» в Ташкенте были заключены контракты и подписано соглашение о сотрудничестве между главами Свердловской и Ферганской областей.

С 2019 года у Среднего Урала действует аналогичное соглашение с Наманганской областью Республики Узбекистан.
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