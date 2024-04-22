Урал представили на «ИННОПРОМе» в Ташкенте

Выставка «ИННОПРОМ. Центральная Азия» проходит с 22 по 24 апреля в Ташкенте. От Свердловской области в Узбекистан приехала делегация, возглавляемая губернатором региона Евгением Куйвашевым, в состав которой вошли представители более 60 предприятий региона в области металлургии, машиностроения, промышленной химии и других отраслей. В первый день глава Среднего Урала презентовал промышленный и бизнес-потенциал области заместителю председателя правительства РФ — главе Минпромторга РФ Денису Мантурову и заместителю председателя правительства РФ Узбекистана Жамшиду Ходжаеву.
22 апреля делегация открыла на выставке стенд Свердловской области, на котором представлено 10 региональных предприятий, выпускающих промышленную и высокотехнологичную продукцию: металлоконструкции и трубы, машины и механизмы для нефтегазовой отрасли, электротехническое оборудование, решения для цифровизации и автоматизации технологических процессов, компоненты для автомобилестроения и противопожарных технологий. В их число вошли: Красногвардейский машиностроительный завод, Богословский кабельный завод, «Бантер Групп», «А2», Каменск-Уральский металлургический завод, «Синергия», Научно-производственный холдинг «ВМП», Научно-производственный центр «Промэлектроника», НИКСИ ПЛАСТ, Первоуральский автоагрегатный завод. Еще для 10 компаний Центр поддержки экспорта Свердловского областного фонда поддержки предпринимательства (СОФПП) организовал целевой подбор потенциальных импортеров в Узбекистане.
«Участие в выставке «ИННОПРОМ. Центральная Азия» — это уникальная возможность для предприятий региона. Они смогут продемонстрировать свои достижения на международном уровне, найти новых партнеров, расширить рынки сбыта продукции, а также узнать о перспективных направлениях развития промышленности в Центральной Азии», — отметил
министр международных и внешнеэкономических связей Свердловской области Вячеслав Ярин.
Все участники делегации смогут на протяжении работы выставки «ИННОПРОМ. Центральная Азия» посещать мероприятия выставки, провести рабочие встречи с потенциальными партнерами, а также посетить в составе делегации различные города республики, где представлены предприятия — потенциальные партнеры.Пленарная сессия
В первый день работы выставки Евгений Куйвашев и представляющий на «ИННОПРОМе» Екатеринбург глава города Алексей Орлов приняли участие в главной пленарной сессии «Промышленная кооперация в Центральной Азии: региональный фокус». Открыли сессию Денис Мантуров и Жамшид Ходжаев.
«Если говорить о промышленности нашей области, у нас порядка 14 тысяч заводов сегодня работают. Товарооборот с Узбекистаном за последние пять лет вырос в два с половиной раза. Это серьезная заявка на продвижение в будущем. Я уверен, что те предложения, которые будут сформулированы в рамках текущего форума, мы обязательно реализуем, и сегодняшнее мероприятие придаст импульс нашим взаимным экономическим отношениям», — отметил в своем выступлении на сессии Е. Куйвашев.
Он также описал наиболее значимые проекты сотрудничества Свердловской области с Узбекистаном: модернизацию газотранспортной системы страны, строительство медно-обогатительной фабрики на Алмалыкском горно-металлургическом комбинате и другие.
После сессии Е. Куйвашев пригласил Д. Мантурова и Ж. Ходжаева к стенду Свердловской области и провел там презентацию бизнес-потенциала региона.
«Как я говорил, более 14 тысяч заводов находятся на территории Свердловской области, все работают. Я уверен, что сотрудничество с Узбекистаном, которое мы заложили, будет продолжаться, мы будем его развивать. Я приглашаю вас с ответным визитом в Свердловскую область», — обратился Е. Куйвашев к гостям стенда.
Также свердловский губернатор пригласил Д. Мантурова и Ж. Ходжаева на Международную неделю моды UF LAB, которая пройдет в Екатеринбурге 19–23 августа 2024 года. Ожидается, что в ней примут участие около 5 тыс. брендов из России, Турции, Узбекистана, Китая, также ведутся переговоры с Объединенными Арабскими Эмиратами (ОАЭ).Регионы-партнеры
Ферганская и Наманганская области Узбекистана являются регионами-партнерами Свердловской области. Так, в 2023 году Евгений Куйвашев и хоким Ферганской области Хайрулло Бозаров подписали соглашение о всестороннем сотрудничестве в торгово-экономической, научно-технической, социальной-гуманитарной и иных сферах. Представители регионов-партнеров (а также Самаркандской области) регулярно посещают Свердловскую область.
В ходе работы выставки Алексей Орлов провел встречу с хокимом Ташкента Шавкатом Умурзаковым, на которой стороны обсудили вопрос наращивания объемов экономического сотрудничества двух мегаполисов.
По словам главы Екатеринбурга, городские предприятия экспортируют в Узбекистан мебель, полимерную бумагу, металлопрокат и металлоконструкции, химическую продукцию, строительные материалы, и этот перечень может быть расширен.
«Наша встреча — шаг к нашим большим целям», — заявил Ш. Умурзаков. Стороны договорились создать рабочую группу по сотрудничеству между городами.
Напомним, выставка будет работать до 24 апреля 2024 года, за эти дни члены свердловской делегации сумеют достичь договоренностей со многими предприятиями-участниками и представителями власти Республики Узбекистан
«На «ИННОПРОМе» стенд региона — это его визитная карточка. Деловые делегации всех стран и топ-менеджеры компаний обязательно посещают нашу площадку. Потому это мощный инструмент продвижения на мировые и российские рынки», — подчеркнул заместитель губернатора Свердловской области Дмитрий Ионин.Фото предоставлены департаментом информполитики Свердловской области и пресс-службой администрации Екатеринбурга