Урал представили на «ИННОПРОМе» в Ташкенте

Фото предоставлены департаментом информполитики Свердловской области и пресс-службой администрации Екатеринбурга

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