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Глава Екатеринбурга Алексей Орлов с рабочим визитом прибыл на выставку «ИННОПРОМ. Центральная Азия» в Ташкенте

УрБК, Екатеринбург, 22.04.2024. Глава Екатеринбурга Алексей Орлов прибыл с рабочим визитом на выставку «ИННОПРОМ. Центральная Азия» в Ташкенте. Градоначальник планирует сегодня провести встречу с хокимами Ферганской области и Ташкента.

Глава Екатеринбурга Алексей Орлов с рабочим визитом прибыл на выставку «ИННОПРОМ. Центральная Азия» в Ташкенте
Фото из официального Telegram-канала главы Екатеринбурга Алексея Орлова

«Прилетел в Ташкент. В ближайшие два дня буду представлять Екатеринбург на выставке «ИННОПРОМ. Центральная Азия». Днем принял участие в главной пленарной сессии, где обсуждалась тема международной промышленной кооперации. Далее по плану на сегодня – встречи с хокимами Ферганской области и Ташкента», — написал Алексей Орлов в личном Telegram-канале.

Напомним, сегодня в рамках Международной промышленной выставки «ИННОПРОМ. Центральная Азия», которая пройдет с 22 по 24 апреля в Ташкенте, открылся стенд Свердловской области. Здесь представлена продукция более чем 60 уральских предприятий в области металлургии, машиностроения, промышленной химии. Делегация от региона во главе со свердловским губернатором Евгением Куйвашевым проведет рабочие встречи и переговоры с потенциальными партнерами.

В этом году на стенде Свердловской области будут представлены 10 предприятий, выпускающих промышленную и высокотехнологичную продукцию: металлоконструкции и трубы, машины и механизмы для нефтегазовой отрасли, электротехническое оборудование, решения для цифровизации и автоматизации технологических процессов, компоненты для автомобилестроения и противопожарных технологий.
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