Глава Екатеринбурга Алексей Орлов с рабочим визитом прибыл на выставку «ИННОПРОМ. Центральная Азия» в Ташкенте

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УрБК, Екатеринбург, 22.04.2024. В рамках Международной промышленной выставки «ИННОПРОМ. Центральная Азия», которая ...

В выставке «ИННОПРОМ. Центральная Азия» примут участие 10 свердловских малых предприятий

УрБК, Екатеринбург, 17.04.2024. В состав бизнес-миссии Свердловской области для участия в международной промышленной ...

На выставке «ИННОПРОМ. Центральная Азия» в Ташкенте Свердловскую область будут представлять более 60 предприятий

УрБК, Екатеринбург, 15.04.2024. На Международной промышленной выставке «ИННОПРОМ. Центральная Азия», которая пройдет с ...

Правительство Свердловской области начало отбор заявок на участие в выставке «ИННОПРОМ. Центральная Азия»

УрБК, Екатеринбург, 02.02.2024. До 1 марта 2024 года свердловские компании смогут подать заявку на присутствие на ...

Александр Высокинский и Алексей Орлов прибыли в Узбекистан для участия в выставке «Иннопром»

УрБК, Екатеринбург, 06.04.2021. И. о. губернатора Свердловской области Александр Высокинский возглавил делегацию ...