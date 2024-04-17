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На выставке «ИННОПРОМ. Центральная Азия» в Ташкенте начал работать стенд Свердловской области

УрБК, Екатеринбург, 22.04.2024. В рамках Международной промышленной выставки «ИННОПРОМ. Центральная Азия», которая пройдет с 22 по 24 апреля в Ташкенте, открылся стенд Свердловской области, сообщает департамент информполитики региона.

На выставке «ИННОПРОМ. Центральная Азия» в Ташкенте начал работать стенд Свердловской области

На стенде представлена продукция более чем 60 уральских предприятий в области металлургии, машиностроения, промышленной химии. Делегация от региона во главе со свердловским губернатором Евгением Куйвашевым проведет рабочие встречи и переговоры с потенциальными партнерами.

На выставке «ИННОПРОМ. Центральная Азия» в Ташкенте начал работать стенд Свердловской области

Ранее УрБК описывал программу работы свердловской делегации на выставке. К примеру, Центр поддержки экспорта Свердловского областного фонда поддержки предпринимательства (СОФПП) организовал для 10 региональных предприятий целевой подбор потенциальных импортеров в Узбекистане.

Фото предоставлены департаментом информационной политики Свердловской области
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