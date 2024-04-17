На выставке «ИННОПРОМ. Центральная Азия» в Ташкенте начал работать стенд Свердловской области

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В выставке «ИННОПРОМ. Центральная Азия» примут участие 10 свердловских малых предприятий

УрБК, Екатеринбург, 17.04.2024. В состав бизнес-миссии Свердловской области для участия в международной промышленной ...

На выставке «ИННОПРОМ. Центральная Азия» в Ташкенте Свердловскую область будут представлять более 60 предприятий

УрБК, Екатеринбург, 15.04.2024. На Международной промышленной выставке «ИННОПРОМ. Центральная Азия», которая пройдет с ...

Правительство Свердловской области начало отбор заявок на участие в выставке «ИННОПРОМ. Центральная Азия»

УрБК, Екатеринбург, 02.02.2024. До 1 марта 2024 года свердловские компании смогут подать заявку на присутствие на ...

Свердловскую область на международной выставке «Иннопром. Центральная Азия» в Ташкенте представляют более 50 предприятий

УрБК, Екатеринбург, 25.04.2023. На выставке «Иннопром. Центральная Азия», которая открылась сегодня в Ташкенте, ...

Официальные делегации стран-участниц выставки «Иннопром» в Ташкенте ознакомились со стендом Среднего Урала

УрБК, Екатеринбург, 25.04.2022. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев представил главам официальных ...