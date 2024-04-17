На выставке «ИННОПРОМ. Центральная Азия» в Ташкенте начал работать стенд Свердловской области

УрБК, Екатеринбург, 17.04.2024. В состав бизнес-миссии Свердловской области для участия в международной промышленной ...15.04.2024 На выставке «ИННОПРОМ. Центральная Азия» в Ташкенте Свердловскую область будут представлять более 60 предприятий
УрБК, Екатеринбург, 15.04.2024. На Международной промышленной выставке «ИННОПРОМ. Центральная Азия», которая пройдет с ...02.02.2024 Правительство Свердловской области начало отбор заявок на участие в выставке «ИННОПРОМ. Центральная Азия»
УрБК, Екатеринбург, 02.02.2024. До 1 марта 2024 года свердловские компании смогут подать заявку на присутствие на ...25.04.2023 Свердловскую область на международной выставке «Иннопром. Центральная Азия» в Ташкенте представляют более 50 предприятий
УрБК, Екатеринбург, 25.04.2023. На выставке «Иннопром. Центральная Азия», которая открылась сегодня в Ташкенте, ...25.04.2022 Официальные делегации стран-участниц выставки «Иннопром» в Ташкенте ознакомились со стендом Среднего Урала
УрБК, Екатеринбург, 25.04.2022. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев представил главам официальных ...