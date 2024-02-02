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Вчера, 15:22

На выставке «ИННОПРОМ. Центральная Азия» в Ташкенте Свердловскую область будут представлять более 60 предприятий

УрБК, Екатеринбург, 15.04.2024. На Международной промышленной выставке «ИННОПРОМ. Центральная Азия», которая пройдет с 22 по 24 апреля в Ташкенте, Свердловскую область будут представлять более 60 предприятий. Об этом сообщает департамент информационной политики Среднего Урала.

«Участие в выставке «ИННОПРОМ. Центральная Азия» — это уникальная возможность для предприятий региона. Они смогут продемонстрировать свои достижения на международном уровне, найти новых партнеров, расширить рынки сбыта продукции, а также узнать о перспективных направлениях развития промышленности в Центральной Азии», — рассказал министр международных и внешнеэкономических связей Свердловской области Вячеслав Ярин.

В этом году на стенде Свердловской области будут представлены 10 предприятий, выпускающих промышленную и высокотехнологичную продукцию: металлоконструкции и трубы, машины и механизмы для нефтегазовой отрасли, электротехническое оборудование, решения для цифровизации и автоматизации технологических процессов, компоненты для автомобилестроения и противопожарных технологий.

Еще 45 свердловских предприятий примут участие в официальных переговорах и посещениях промышленных предприятий Узбекистана. Для 10 предприятий Центр поддержки экспорта Свердловского областного фонда поддержки предпринимательства (СОФПП) организует бизнес-миссию, целевой подбор потенциальных импортеров в Узбекистане.

Также члены свердловской делегации встретятся с представителями органов государственной власти Узбекистана, курирующими промышленные, инвестиционные и энергетические блоки. Запланированы переговоры с потенциальными бизнес-партнерами в нефтегазовой сфере, участие в пленарной сессии «Промышленная кооперация регионов России и Узбекистана». Участники бизнес-миссии также посетят Ферганскую и Наманганскую области, с которыми регион связывает давнее сотрудничество.
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