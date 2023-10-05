Проекты «Сухого порта» и кампуса УрФУ представили на форуме FTT-2023 в Сочи

УрБК, Екатеринбург, 13.10.2023. Министр инвестиций и развития Свердловской области Вадим Третьяков на федеральном туристическом форуме «FTT-2023: Форум Туристических Территорий» представил инфраструктурные проекты Урала, инициированные губернатором Евгением Куйвашевым. Об этом сообщает областной департамент информполитики.



В ходе мероприятия, которое проходило в Сочи, собственники бизнеса и представители власти обсудили стратегии по реализации бизнес-инициатив, направленных на развитие нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства».



Вадим Третьяков рассказал, что строительство кампуса мирового уровня Уральского федерального университета и логистического хаба «Сухой порт» находится в абсолютном приоритете.



По его словам, оба этих проекта создают каркас, внутри которого бизнес, образование, медицина, а также креативные индустрии получат качественно новые возможности для развития, в том числе как отраслевые туристические направления.



«Проект «Сухой порт» откроет логистическое «окно» в Китай и страны Азии, а также выведет Екатеринбург и Свердловскую область на международную карту крупнейших логистических хабов», — отметил Вадим Третьяков.



Он также отметил, что в регионе до конца текущего года оборудуют пляжи и завершат строительство 22 круглогодичных бассейнов под открытым небом, а в 2024 году в Свердловской области планируется построить еще 20 глэмпингов.



Финансирование из бюджетов разного уровня составит 399 млн руб.