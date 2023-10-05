Проекты «Сухого порта» и кампуса УрФУ представили на форуме FTT-2023 в Сочи

УрБК, Екатеринбург, 05.10.2023. На III Форуме межрегионального сотрудничества между Россией и Узбекистаном в Казани ...27.03.2023 Министром инвестиций и развития Свердловской области назначен Вадим Третьяков
УрБК, Екатеринбург, 27.03.2023. Министром инвестиций и развития Свердловской области назначен Вадим Третьяков. Он ...28.09.2022 Свердловский губернатор Евгений Куйвашев создал межведомственную рабочую группу по реализации проекта «Сухой порт»
УрБК, Екатеринбург, 28.09.2022. Глава Свердловской области Евгений Куйвашев отдал распоряжение о создании ...12.08.2022 Свердловский губернатор Евгений Куйвашев обсудил с застройщиками перспективы проектов «Сухой порт» и «Кампус»
УрБК, Екатеринбург, 12.08.2022. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев в канун Дня строителя провел встречу с ...21.07.2022 В Свердловской области к 1 августа сформируют состав рабочей группы по созданию «сухого порта»
УрБК, Екатеринбург, 21.07.2022. Правительство Свердловской области должно к 1 августа выбрать состав межведомственной ...