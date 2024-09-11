Дорога в «Сухой порт»

Правительство Свердловской области поручило начать строительство дороги к транспортно-логистическому центру (ТЛЦ) «Большое Седельниково». Он будет находиться на территории одноименной грузовой станции местной железной дороги. Первую очередь подъезда к ТЛЦ начнут строить в рамках проекта «Сухой порт». Проект документации будущего путепровода уже разработан.
«Проект «Сухой порт» имеет стратегическое значение для Свердловской области, и его успех во многом зависит от автодорожной инфраструктуры, которая должна соответствовать масштабу задуманного. С учетом этого подъезд к логистическому центру «Большое Седельниково» может быть включен в новый национальный проект «Инфраструктура для жизни», — подчеркнул начальник Управления автомобильных дорог Свердловской области Денис Чегаев.
Длина первого отрезка дороги составит 1,2 км. Он станет ключевым участком будущей трассы. Автомагистраль будет брать начало от 81 км трассы ЕКАД, а заканчиваться — у подъезда к Ново-Свердловской нефтяной базе. Далее, по планам проектировщиков, она продолжится до деревни Большое Седельниково и затронет участок автодороги М5 «Урал» (Челябинский тракт). Предполагается, что в будущем фуры смогут доставлять грузы сразу же в транспортно-логистический узел, не съезжая с федеральной трассы на ЕКАД.
Проект первого отрезка будущей дороги к ТЛЦ разработан и утвержден. Четырехполосная трасса получит статус районной дороги. Ее будет разделять полоса шириной 3,5 м. Сама трасса будет длиной 110 м, а в теле насыпи смонтируют семь труб для пропуска водного потока. Покрытие магистрали рассчитано на проезд груженых фур и другого автотранспорта, занимающегося грузоперевозками.
Объединение ЕКАД и потенциальной автодороги проведут без реконструкции работающего участка. Это обусловлено ранее проведенными работами на дорожном отрезке от Полевского до Челябинского тракта. Его строили под эгидой национального проекта «Безопасные качественные дороги». Часть первого этапа трассы планируют соединить со съездом на Ново-Свердловскую нефтебазу. Два путепровода объединит развязка с круговым движением. Проектировщики хотят создать один из крупнейших логистических узлов с таможенными и контейнерными терминалами. Его бесперебойную работу обеспечит автомагистраль с большим транспортным потоком.
Стоит отметить, что губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев присвоил ТЛЦ «Уральский» статус приоритетного инвестиционного проекта. Это даст финансовым партнерам проекта право на налоговые льготы. Такая инициатива со стороны свердловских властей делает регион привлекательным для частных инвесторов, которые выделяют деньги на развитие области и участвуют в создании рабочих мест для свердловчан.
Например, для ТЛЦ «Уральский» отменили имущественный налог. Таким образом, власти региона хотят создать на его территории развитую инфраструктуру с терминалами таможни, складами и железнодорожным сообщением. По прогнозам аналитиков, к 2026 году сумма инвестиций превысит 10 млрд руб. Кроме того, в течение пяти лет региональный бюджет пополнится на сумму более 1 млрд руб., добавляют эксперты.
«Ежегодно мы фиксируем существенный прирост инвестиций в экономику Свердловской области. Самый быстрорастущий сегмент — транспортировка и хранение. Сегодня эта компетенция нашей области обеспечивает поступление свыше 30% всех инвестиций. Поддержка со стороны региона в виде налоговых преференций формирует благоприятный инвестиционный климат для бизнеса и способствует решению стратегической задачи по формированию одного из крупнейших логистических хабов страны «Сухой порт», — сказал министр инвестиций и развития Свердловской области Вадим Третьяков.
Отметим, что первая очередь транспортно-логистического узла «Уральский» начала работать в ноябре 2022 года. Комплекс может принять и обработать 600 тыс. контейнеров за год. Для транспортировки такого количества груза необходимо более 5 тыс. поездов. При этом зимой 2024 года из КНР на Урал через «Сухой порт» доставили
партию китайских автомобилей. 55 контейнеров приняли в ТЛЦ «Уральский». Стоимость партии составляет свыше 17 млн юаней.
4 июня 2024 года губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев представил
на выставке «Россия» в Москве один из крупнейших транспортных проектов в регионе — «Сухой порт». Именно он принимает все виды контейнерных грузов, которые привозят в Екатеринбург.
«Необходимость освоения новых рынков, рост грузооборота с азиатскими странами, расширение возможностей Транссиба и Северного морского пути — решение этих задач требует новых подходов в развитии транспортной инфраструктуры. Проект «Сухой порт» включает в себя сеть транспортно-логистических центров, развитие подъездных путей, создание меридионального транспортного коридора «Екатеринбург — арктические порты Ямала», — сообщил Евгений Куйвашев.Фото предоставлены департаментом информационной политики Свердловской области