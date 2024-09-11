Дорога в «Сухой порт»

УрБК, Екатеринбург, 05.06.2024. На пленарной сессии Дней регионального развития Уральско-Сибирского макрорегиона 4 июня ...

Свердловская область на выставке «Россия» в Москве презентовала крупный инфраструктурный региональный проект «Сухой порт»

УрБК, Екатеринбург, 28.09.2022. Глава Свердловской области Евгений Куйвашев отдал распоряжение о создании ...

Свердловский губернатор Евгений Куйвашев создал межведомственную рабочую группу по реализации проекта «Сухой порт»

В Свердловской области к 1 августа сформируют состав рабочей группы по созданию «сухого порта»

УрБК, Екатеринбург, 21.07.2022. Правительство Свердловской области должно к 1 августа выбрать состав межведомственной ...