Свердловская область на выставке «Россия» в Москве презентовала крупный инфраструктурный региональный проект «Сухой порт»

УрБК, Екатеринбург, 29.09.2023. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев провел сегодня встречу с главой ...28.09.2022 Свердловский губернатор Евгений Куйвашев создал межведомственную рабочую группу по реализации проекта «Сухой порт»
УрБК, Екатеринбург, 28.09.2022. Глава Свердловской области Евгений Куйвашев отдал распоряжение о создании ...12.08.2022 Свердловский губернатор Евгений Куйвашев обсудил с застройщиками перспективы проектов «Сухой порт» и «Кампус»
УрБК, Екатеринбург, 12.08.2022. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев в канун Дня строителя провел встречу с ...21.07.2022 В Свердловской области к 1 августа сформируют состав рабочей группы по созданию «сухого порта»
УрБК, Екатеринбург, 21.07.2022. Правительство Свердловской области должно к 1 августа выбрать состав межведомственной ...15.07.2022 Свердловский губернатор Евгений Куйвашев и глава СвЖД Иван Колесников обсудили планы по развитию логистической инфраструктуры региона
УрБК, Екатеринбург, 15.07.2022. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев и начальник Свердловской железной ...