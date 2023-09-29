Свердловская область на выставке «Россия» в Москве презентовала крупный инфраструктурный региональный проект «Сухой порт»

Фото предоставлено департаментом информационной политики Свердловской области

УрБК, Екатеринбург, 05.06.2024. На пленарной сессии Дней регионального развития Уральско-Сибирского макрорегиона 4 июня на выставке «Россия» в Москве губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев презентовал один из крупнейших инфраструктурных проектов Среднего Урала «Сухой порт», сообщает региональный департамент информполитики.Глава региона сообщил, что Свердловская область готова к новым масштабным проектам, в числе которых «Сухой порт», чтобы закрепить статус крупнейшего транспортно-логистического узла.«Необходимость освоения новых рынков, рост грузооборота с азиатскими странами, расширение возможностей Транссиба и Северного морского пути — решение этих задач требует новых подходов в развитии транспортной инфраструктуры. Проект «Сухой порт» включает в себя сеть транспортно-логистических центров, развитие подъездных путей, создание меридионального транспортного коридора «Екатеринбург — арктические порты Ямала», — подчеркнул Евгений Куйвашев.Он также отметил, что в регионе успешно функционируют грузовые терминалы особой экономической зоны «Титановая долина», аэропорта Кольцово, строятся логистические центры ритейлеров, а также введена в эксплуатацию первая очередь транспортно-логистического центра «Уральский», который специализируется на обработке всех видов контейнерных грузов, прибывающих в Екатеринбург.Кроме того, в настоящее время идет работа над созданием самого крупного в регионе транспортно-логистического центра «Екатеринбург», запуск которого запланирован на 2027 год, прорабатываются варианты организации транспортного сообщения «Сухого порта» с морскими портами Арктики, а суверенный меридиональный транспортный коридор «Екатеринбург — арктические порты Ямала» поможет связать Северный морской путь с опорной транспортной сетью страны.В завершение Евгений Куйвашев напомнил, что «Сухой порт» является важным звеном в решении задачи президента России Владимира Путина о расширении транспортного коридора, связывающего страну с Ближним Востоком и Азией.