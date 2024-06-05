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Свердловский губернатор Евгений Куйвашев присвоил ТЛЦ «Уральский» статус приоритетного инвестиционного проекта

УрБК, Екатеринбург, 11.09.2024. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев присвоил транспортно-логистическому центру (ТЛЦ) «Уральский» статус приоритетного инвестиционного проекта. Объект является ключевой частью «Сухого порта», сообщает департамент информполитики Среднего Урала.

Новое положение дает инвесторам право на налоговые послабления. За счет этого свердловские власти привлекают финансы частных инвесторов на развитие Свердловской области. Для ТЛЦ «Уральский» отменят налог на имущество. Это позволит построить современный комплекс с развитой складской, таможенной и железнодорожной инфраструктурами. Предполагается, что к 2026 году объем инвестиций достигнет 10 млрд руб., а область в течение пяти лет пополнит свой бюджет на сумму более 1 млрд руб.

«Поддержка со стороны региона в виде налоговых преференций формирует благоприятный инвестиционный климат для бизнеса и способствует решению стратегической задачи по формированию одного из крупнейших логистических хабов страны «Сухой порт», — сказал министр инвестиций и развития Свердловской области Вадим Третьяков.

Сейчас на Среднем Урале воплощают в жизнь 20 инвестиционных проектов, имеющих статус приоритетных. На их реализацию было выделено более 93 млрд руб.

Напомним, что зимой 2024 года транспортно-логистический узел «Уральский», являющийся частью «Сухого порта» в Екатеринбурге, принял первую партию иномарок из Китая. Всего в ней было 165 новых машин стоимостью более17 млн юаней. Ее доставили из Китая в 55 контейнерах. Общий вес груза составил 247 т.
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