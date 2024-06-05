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Свердловский губернатор Евгений Куйвашев присвоил ТЛЦ «Уральский» статус приоритетного инвестиционного проекта

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев присвоил транспортно-логистическому центру (ТЛЦ) «Уральский» статус ...

Свердловская область на выставке «Россия» в Москве презентовала крупный инфраструктурный региональный проект «Сухой порт»

УрБК, Екатеринбург, 05.06.2024. На пленарной сессии Дней регионального развития Уральско-Сибирского макрорегиона 4 июня ...

Свердловский губернатор Евгений Куйвашев утвердил порядок поддержки инвесторов приоритетных проектов

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев утвердил продление на два года срока реализации инвестиционных ...

Свердловский губернатор Евгений Куйвашев утвердил порядок поддержки инвесторов приоритетных проектов

УрБК, Екатеринбург, 25.07.2023. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев утвердил продление на два года срока ...

Свердловское Заксобрание одобрило новые меры поддержки инвесторов приоритетных проектов

УрБК, Екатеринбург, 18.04.2023. Заксобрание Свердловской области одобрило продление на два года срока реализации ...