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Вчера, 11:45

В «Сухой порт» Екатеринбурга впервые за 2024 год прибыло 165 легковых автомобилей из Китая

УрБК, Екатеринбург, 01.02.2024. На площадку ТЛЦ «Уральский» логистического хаба «Сухой порт» в Екатеринбурге прибыла первая в 2024 году партия китайских легковых автомобилей. Об этом сообщает пресс-служба Уральского таможенного управления.

В «Сухой порт» Екатеринбурга впервые за 2024 год прибыло 165 легковых автомобилей из Китая

Груз весом более 247 т стоимостью более 17 млн китайских юаней доставлен из КНР в 55 контейнерах, где перевозились 165 новых автомобилей.

Начальник Уральского таможенного управления Алексей Фролов сообщил, что после фактического контроля инспекторы Октябрьского поста Екатеринбургской таможни в максимально короткие сроки завершили процедуру транзита. Сейчас все контейнеры находятся на временном хранении.

В «Сухой порт» Екатеринбурга впервые за 2024 год прибыло 165 легковых автомобилей из Китая

«Китайский автопром пользуется возможностями, которые им предоставили ушедшие с рынка западные автокомпании, и все больше завоевывают уральский авторынок. Всего в 2023 году из КНР на Урал экспортировано более 3 тыс. транспортных средств, из них свыше 1 тыс. 700 — спецтехника: погрузчики, тягачи, экскаваторы, тракторы и около 1 тыс. 300 автомобилей. Импорт «легковушек» в прошлом году, по сравнению с 2022 годом, увеличился почти в пять раз», — рассказал Алексей Фролов.

В «Сухой порт» Екатеринбурга впервые за 2024 год прибыло 165 легковых автомобилей из Китая

В ведомстве отмечают, что в основном через «Сухой порт» перемещают легковые авто, запасные части для грузовых автомобилей и погрузочно-разгрузочной техники, оборудование, обувь, спортивное покрытие, пластмассовые изделия.

Фото предоставлены пресс-службой Уральского таможенного управления
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