В «Сухой порт» Екатеринбурга впервые за 2024 год прибыло 165 легковых автомобилей из Китая

УрБК, Екатеринбург, 21.12.2023. Таможенники уральского региона с января по декабрь 2023 года выявили более 29 тыс. ...04.12.2023 Импорт китайских автомобилей на Урал за год вырос в пять раз
УрБК, Екатеринбург, 04.12.2023. С начала текущего года из Китая на Урал поставили более 3 тыс. транспортных средств, ...19.09.2023 С начала года на Урал из-за рубежа ввезли 2,5 тыс. легковых автомобилей
УрБК, Екатеринбург, 19.09.2023. С начала текущего года из-за рубежа в регионы деятельности Уральского таможенного ...23.08.2023 Через уральскую таможню за июль-август прошли 665 китайских легковых автомобилей
УрБК, Екатеринбург, 23.08.2023. За июль-август на Октябрьском таможенном посту оформили 665 китайских легковых ...20.07.2022 На Урал по схеме параллельного импорта ввезли товары общей стоимостью 0,5 млн долл. США
УрБК, Екатеринбург, 20.07.2022. На Урал по схеме параллельного импорта ввезли товары общей стоимостью 0,5 млн долл. ...