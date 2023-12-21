В «Сухой порт» Екатеринбурга впервые за 2024 год прибыло 165 легковых автомобилей из Китая

УрБК, Екатеринбург, 21.12.2023. Таможенники уральского региона с января по декабрь 2023 года выявили более 29 тыс. ...

Таможнями уральского региона с начала 2023 года было изъято более 29 тыс. единиц контрафактной продукции

Импорт китайских автомобилей на Урал за год вырос в пять раз

УрБК, Екатеринбург, 04.12.2023. С начала текущего года из Китая на Урал поставили более 3 тыс. транспортных средств, ...