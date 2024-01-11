Автогод по китайскому календарю

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УрБК, Москва, 11.01.2024. Доля импортных новых автомобилей, купленных в России в 2023 году, составила 54% от общего ...

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