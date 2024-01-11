Автогод по китайскому календарю

2023 год стал для российского авторынка временем подъема китайских производителей. Автомобили из КНР практически полностью заместили весь импорт из Европы, Японии и Кореи, прекратившийся в связи с санкциями. В результате количество поставляемых из Поднебесной машин увеличилось впятеро, а их доля на рынке — с 14% до 42%, то есть втрое. Во многом именно благодаря этому Китай в 2023 году стал крупнейшим импортером автомобилей в мире, обойдя Японию, занимавшую эту позицию в течение нескольких десятилетий.
Всего за 2023 год в России было продано порядка 1 млн легковых автомобилей. Участники рынка отмечают существенный рост относительно показателей 2022 года, когда было реализовано всего 680 тыс. машин. При этом в целом импортные автомобили составили 54% продаж новых машин в России. Как отмечает
«Автостат», в 2022 году эта доля составляла 25%, то есть выросла более чем вдвое. Доля рынка альтернативного (параллельного) импорта увеличилась с 11% до 12%. На российские автомобили пришлась ровно треть рынка. При этом доля продаж иномарок отечественной сборки сократилась с 46% до 13%, и это опять-таки в основном китайские автомобили.
Казалось бы, можно было бы говорить о восстановлении автомобильного рынка России. Но эксперты предлагают сравнивать его не с 2022 годом, а с продажами последних десятилетий. Так, уже в 2001 году в РФ продавалось более 1,4 млн новых автомобилей в год. В 2008 и 2012 годах эта цифра подходила к 3 млн новых машин. В 2014-2021 годах общие объемы продаж колебались возле цифры в 1,7 млн. Так что по итогам прошедшего года российский авторынок все еще примерно вдвое ниже средних показателей за 20 лет.
При этом количество брендов на рынке сократилось более чем втрое. Из 60 марок, присутствовавших в 2021 году, прямые продажи в России сохранили менее 20. Напомним, что в 2022 году об официальном уходе из РФ объявили 12 автомобильных марок: Cadillac, Chevrolet, Jaguar, Land Rover, Mazda, Mercedes-Benz, Nissan, Renault, Toyota и Lexus, Volvo, Ford. Приостановили и до сих пор не начали работу российские заводы Hyundai, Kia, Mitsubishi, Skoda и Volkswagen. Большая часть этих предприятий за последние два года была продана российским инвесторам.
В 2023 году более 1 тыс. автомобилей официально на российском рынке продали только 20 автокомпаний. Три из них российские: Lada, «ГАЗ» и «УАЗ». Остальные — «китайцы»: Changan, Chery, Dongfeng, Exeed, FAW, Foton, GAC, Geely, Haval, Jac, Omoda, BYD, Hiphi, Hongqi, Leapmotor, Lixiang, Nio, Skywell, Voyah, Weltmeister, Zeekr.
Как отмечают автоэксперты, количество автомобилей отечественных марок с 2019 по 2023 год практически не изменилось: главный российский производитель «АвтоВАЗ» продолжил выпускать по 320 тыс. машин в год. И вряд ли это число изменится в будущем.
«Доля отечественных марок на авторынке РФ в 2024 году, вероятнее всего, останется такой же, как и в прошлом году. Дело в том, что крупнейшим российским производителем является «АвтоВАЗ», а производимая этой компанией модель LADA Granta является для многих покупателей единственным вариантом, в силу своей цены. В ситуации, когда стоимость этого автомобиля менее 1 млн руб., а стоимость следующего варианта значительно превышает эту планку, выбор покупателя будет очевиден», — считает руководитель общественного центра «Автомобилист» Максим Едрышов.
При этом прежние лидеры рынка из числа зарубежных брендов — Hyundai, Kia, Renault, Toyota, Volkswagen и немецкая «большая тройка» как зарубежной, так и отечественной сборки — практически полностью ушли с рынка. Вместо 1,2 млн автомобилей в 2019 году в 2023 году они продали в России менее 100 тыс. машин, причем большую часть из них — с помощью параллельного импорта.
Китайский автопром не смог полностью заменить выпавший объем «недружественных» иностранных брендов, хотя и очень постарался сделать это. Несмотря на рост объемов продаж в пять раз и увеличение доли на рынке в три раза, китайские автопроизводители смогли заместить менее половины всего «выпавшего» рынка. Но и это позволило им практически монополизировать отечественный авторынок.
«Действительно, 2023 год стал переломным в восприятии россиянами китайских автомобильных брендов. Слом случился примерно весной прошлого года, когда состоятельные клиенты стали пересаживаться с немецких авто на премиальные китайские электрички. Уверен, что тенденция, заданная в 2023 году, продолжится и в 2024, и жду долю китайского автопрома до 80%. Не уверен (и динамика продаж конца прошлого года это подтверждает), что динамика продаж сохранится на уровне прошлого периода. Единственным выходом поддержать продажи в этой ситуации становится снижение конечной стоимости автомобиля, а это возможно только в случае локализации сборки в России. Именно в такой кооперации для нашего авторынка есть возможность показать хорошую динамику и в наступающем году», — полагает секретарь Российско-Азиатского союза промышленников и предпринимателей Максим Спасский.
«Доля произведенных в КНР автомобилей на российском авторынке продолжит увеличиваться в 2024 году. Это обусловлено тем, что россиянам доступны либо китайские машины, либо отечественные. В 2024 году свои товары планирует представить в России Иран, но разговоры об этом ведутся с 2022 года. Также свои автомобили планирует продавать в России Индия», — отмечает Максим Едрышов.
«Много иностранных автобрендов покинули Россию в связи с санкциями, поэтому осталось много заводов, на которых производили их продукцию. Сейчас руководители этих заводов ведут переговоры с китайскими автопроизводителями по поводу локализации их продукции в РФ. Многие производители в КНР опасаются санкций, но есть и те, кто готов к глубокой локализации в России. К сожалению, к уменьшению средней стоимости автомобиля в России локализация не приведет», — считает автоэксперт.
По его словам, пока ничего не говорит о том, что в 2024 году вернутся ушедшие из РФ европейские, американские, японские и корейские автобренды. Поставлять их продукцию по параллельному импорту не имеет смысла — слишком дорого.
В то же время и владельцы китайских автомобилей, и профессиональные участники рынка отмечают, что к появлению большого числа машин из Поднебесной оказалась не готова сервисная отрасль. В большинстве автосалонов просто не умеют чинить машины производства КНР, авторизованных автоцентров большинства марок просто еще не существует, или их явно недостаточно, есть проблемы с поставкой деталей.
По словам владельца автосервиса Никиты Пяткова, частично проблема с ремонтом китайских авто решается за счет того, что во многих моделях, произведенных в Поднебесной, используют лицензионные двигатели и коробки европейских или японских брендов, которые в России чинить умеют.
«Больше проблем с электроникой — она у китайцев собственная и местами весьма оригинальная. Без специальных знаний чинить такое трудно. Второй сегмент — аналоги фирменных деталей китайского производства. Как правило, они есть в наличии у продавца. Качество — как повезет, гарантии никакой нет. Может быть идеальным, может — отвратительным. От цены это, кстати, часто не зависит», — сообщил Никита Пятков.
В то же время участники рынка уверены, что эти проблемы — типичные «болезни роста», при которых инфраструктура обслуживания не поспевает за увеличивающимися объемами продаж. Если ситуация на российском авторынке не изменится и объемы поставок из Китая продолжат рост, то в ближайшие годы все они будут решены: автопроизводители и дилеры наладят работы авторизированных сервисных центров, российские автосервисы приспособятся к ремонту китайских автомобилей, сами производители адаптируют свою технику к отечественным условиям. Вопрос только в том, когда это произойдет.