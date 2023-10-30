УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Погода сегодня
Новости дня
Вчера, 11:47

Продажи подержанных китайских автомобилей в Свердловской области выросли на 30% в 2023 году

УрБК, Екатеринбург, 26.02.2024. Продажи автомобилей с пробегом китайского производства в Свердловской области выросли на 30% в течение 2023 года. Об этом сообщил сервис «Авито Авто».

«По данным экспертов, продажи на рынке авто с пробегом выросли на 30% по сравнению с прошлым годом. Средняя цена автомобилей с пробегом из Поднебесной в 2023 году составила 470 тыс. руб.», — сообщает пресс-служба «Авито Авто».

Среди брендов лидерами продаж на свердловском авторынке в 2023 году стали Chery с долей 35% от общего объема, Geely (26%), LIFAN (18%), Great Wall (7%) и Haval (6%).

Самой популярной у свердловчан моделью стала Chery Tiggo (T11) с долей продаж от всех китайских автомобилей с пробегом 10%, средняя цена на нее составила 400 тыс. руб. На втором месте LIFAN Solano (5%, 300 тыс. руб.), на третьем — LIFAN X60 (4,9%, 600 тыс. руб.). Четвертое место заняла Geely Monjaro (4,6%, 3 млн 900 тыс. руб.), пятое — Geely МК (4,5%, 200 тыс. руб.).

Ранее сообщалось о том, что автомобили китайского производства подорожали в России в 2023 году на 11%, до 3,3 млн руб. Всего за 2023 год в России было продано порядка 1 млн легковых автомобилей производства КНР. Количество поставляемых из Китая в Россию машин увеличилось впятеро, а их доля на рынке РФ — с 14% до 42%, то есть втрое. Кроме того, в 2023 году КНР стала крупнейшим импортером автомобилей в мире.
Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
30.10.2023 Продажи подержанных автомобилей возрастом до трех лет в Свердловской области выросли на 34%

УрБК, Екатеринбург, 30.10.2023. В Свердловской области продажи подержанных автомобилей возрастом до трех лет в III ...

20.10.2023 В Свердловской области продажи китайских автомобилей с пробегом в III квартале выросли на 61%

УрБК, Екатеринбург, 20.10.2023. Продажи китайских автомобилей с пробегом в Свердловской области по итогам III квартала ...

26.07.2023 В Свердловской области на 43,1% вырос спрос на новые китайские автомобили

По итогам января-июня 2023 года в Свердловской области спрос на новые китайские автомобили вырос на 43,1% по сравнению ...

26.07.2023 В Свердловской области на 43,1% вырос спрос на новые китайские автомобили

УрБК, Екатеринбург, 26.07.2023. По итогам января-июня 2023 года в Свердловской области спрос на новые китайские ...

31.03.2023 В Свердловской области продажи автомобилей с пробегом выросли на 12,1%

УрБК, Екатеринбург, 31.03.2023. В I квартале 2023 года продажи автомобилей с пробегом в Свердловской области оказались ...

Популярные новости
16.02.2024На всероссийском фестивале короткометражного кино неформальный гимн Екатеринбурга получил награду в двух номинациях09.02.2024Суд признал сына владельца компании «ФОРЭС» банкротом02.02.2024Битва за «Федерацию»07.02.2024Оксана Логинова: Мы акцентируем внимание на индивидуальной работе с каждым собственником02.02.2024Погружение в искусство
Архив новостей
Февраль 2024 (600)
Январь 2024 (568)
Декабрь 2023 (654)
Ноябрь 2023 (701)
Октябрь 2023 (734)
Сентябрь 2023 (703)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18