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Вчера, 12:23

Китайские автомобили в России подорожали на 11% в 2023 году

УрБК, Москва, 24.01.2024. По итогам 2023 года автомобили китайского производства подорожали в России на 11%, до 3,3 млн руб. Об этом сообщают «Известия», ссылаясь на данные исследования, проведенного сервисом подбора автомобилей «Дром».

«Новые автомобили марки Geely прибавили в цене в среднем 16%, автомобили бренда Chery — 15%. На 8% выросла стоимость новых автомобилей Changan, на 2% — Exeed и Omoda. При этом средневзвешенная цена автомобилей Haval снизилась на 2%», — пишет издание.

Модель Exeed TXL подорожала до 4,4 млн руб. (на 4%), модель Haval H6 — до 2,9 млн руб. (на 111%), Tiggo 7 — до 2,6 млн руб. (на 160%).

Средняя стоимость подержанного автомобиля китайского производства в 2023 году в России составила 1,8 млн руб. В среднем авто с пробегом подорожали в два раза.
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