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В России с начала года продажа китайских автомобилей с пробегом выросла на 44%

УрБК, Москва, 30.06.2025. С начала года в России было продано 93,5 тыс. штук автомобилей с пробегом китайского производства. Это на 44% больше продаж аналогичного периода прошлого года (65 тыс. шт). Об этом сообщил в личном Telegram-канале директор аналитического агентства «Автостат» Сергей Целиков.

Он уточнил, что почти 50% рынка китайских авто с пробегом приходится на автомобили до 3-х лет, причем максимальный объем перепродаж — это автомобили с эксплуатацией от 2 до 3 лет (29,2%).

«Это говорит о том, что многие владельцы китайских авто стараются поменять их на новые перед окончанием гарантийного срока», — пояснил С. Целиков.

Так, в топ-5 брендов рынка вошли: Chery — 22,8%, Geely —19,4%, Haval —13,9%, Lifan — 8,1% и Changan — 6,0%.

В топ-5 брендов «молодых китайских автомобилей» (до 3-х лет): Geely —17,3%, Chery —17,2%, Hava— l 17,1%, Changan — 8,4% и Exeed 7,8%.

А самыми популярные автомобилями с пробегом до 3 лет стали: Haval Jolion, Geely Monjaro, Geely Coolray, Chery Tiggo 7 Pro Max, Omoda C5.

Что касается грузового сегмента, здесь продажи китайских машин с пробегом выросли на 58%.

В январе-мае 2025 года на вторичном рынке было реализовано 10,2 тыс. тяжелых грузовых автомобилей полной массой свыше 16 т. Это на 58% больше результата аналогичного периода прошлого года (6,4 тыс шт).

На грузовики до 3-х лет (включительно) пришлось 74% вторичного рынка китайских HCV (7538 шт).

В топ-5 марок вошли: Shacman — 3 тыс. 344 шт (+27%), FAW — 2 тыс. 312 шт (+93%), Sitrak — 1 тыс. 736 шт (+248%), HOWO — 1 тыс.175 шт (+17%) и Dongfeng — 498 шт (+86%).
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