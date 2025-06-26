В России с начала года продажа китайских автомобилей с пробегом выросла на 44%

УрБК, Москва, 26.06.2025. С марта 2022 года по май 2025 года на российский учет встало чуть более 2 млн новых ...26.02.2025 Продажи китайских авто с пробегом за год выросли на 97%
УрБК, Москва, 26.02.2024. В январе в России было продано 17 тыс. 577 китайских авто с пробегом, что на 96,6% больше, ...03.06.2024 Предложение подержанных машин из КНР выросло в РФ на 71,6% весной 2024 года
Количество выставленных на продажу автомобилей с пробегом производства КНР выросло в РФ на 71,6% в марте-мае 2024 года ...26.02.2024 Продажи подержанных китайских автомобилей в Свердловской области выросли на 30% в 2023 году
УрБК, Екатеринбург, 26.02.2024. Продажи автомобилей с пробегом китайского производства в Свердловской области выросли ...20.10.2023 В Свердловской области продажи китайских автомобилей с пробегом в III квартале выросли на 61%
УрБК, Екатеринбург, 20.10.2023. Продажи китайских автомобилей с пробегом в Свердловской области по итогам III квартала ...