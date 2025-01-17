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17.01.2025

Средняя стоимость поддержанного автомобиля в РФ за год снизилась на 12%

УрБК, Москва, 17.01.2025. В России средняя стоимость поддержанного автомобиля к концу 2024 года опустилась до 2 млн руб. Это на 12% меньше показателя января прошлого года, пишут «Известия» со ссылкой на экспертов «Авто.ру Оценка».

Как отметили аналитики портала, в течение года средний возраст легкового автомобиля с пробегом увеличился почти до девяти лет, а пробег приблизился к 145 тыс. км. При этом доля отечественных машин на рынке составила 13%. Наиболее популярными иномарками среди водителей остались машины из Германии (22%), из Японии (21%), из Южной Кореи (17%). Доля китайских машин на вторичном рынке составила всего лишь 3,3%

Больше всего цены на автомобили с пробегом упали в Смоленской области. В сравнении с показателями января цена подержанной машины сократилась на 28,6% (до 1,34 млн руб.).

Далее идут Липецкая (–27%; до 980 тыс. руб.) и Пензенская области (–24,2%; до 1,09 млн руб.).

В топ-3 списка подешевевших автомобилей с пробегом вошли Lada Largus (–14,6%; до 966 тыс. руб.), Chery Tiggo 8 Pro (–12,6%; до 2,25 млн руб.) и Exeed TXL (–12%; до 2,81 млн руб.). Следом расположились Haval F7, Chery Tiggo 4 и Tiggo 7 Pro, Renault Logan II, Lada Xray, Exeed VX и Range Rover IV. Средняя стоимость этих моделей за год снизилась на 10% и больше.
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