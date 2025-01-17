Средняя стоимость поддержанного автомобиля в РФ за год снизилась на 12%

УрБК, Екатеринбург, 14.01.2025. В Свердловской области средняя стоимость нового автомобиля за 2024 год снизилась на ...17.10.2024 Самыми популярными автомобилями на вторичном рынке Урала стали 5 моделей Lada
УрБК, Екатеринбург, 17.10.2024. Автомобили Lada стали абсолютным лидером по популярности среди автомобилей с пробегом в ...24.01.2024 Китайские автомобили в России подорожали на 11% в 2023 году
УрБК, Москва, 24.01.2024. По итогам 2023 года автомобили китайского производства подорожали в России на 11%, до 3,3 млн ...26.07.2023 В Свердловской области на 43,1% вырос спрос на новые китайские автомобили
По итогам января-июня 2023 года в Свердловской области спрос на новые китайские автомобили вырос на 43,1% по сравнению ...26.07.2023 В Свердловской области на 43,1% вырос спрос на новые китайские автомобили
УрБК, Екатеринбург, 26.07.2023. По итогам января-июня 2023 года в Свердловской области спрос на новые китайские ...