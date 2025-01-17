Средняя стоимость поддержанного автомобиля в РФ за год снизилась на 12%

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УрБК, Екатеринбург, 14.01.2025. В Свердловской области средняя стоимость нового автомобиля за 2024 год снизилась на ...

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УрБК, Екатеринбург, 17.10.2024. Автомобили Lada стали абсолютным лидером по популярности среди автомобилей с пробегом в ...

Китайские автомобили в России подорожали на 11% в 2023 году

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УрБК, Екатеринбург, 26.07.2023. По итогам января-июня 2023 года в Свердловской области спрос на новые китайские ...