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Шестеро на одного

Шестеро на одного В III квартале 2023 года продажи автомобилей с пробегом в России выросли на 14,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом говорится в исследовании сервиса «Авито Авто». Между тем, по данным «Автостата», соотношение первичного и вторичного рынков составило уже 1:6,3. И это несмотря на активную экспансию в РФ китайских производителей легковых машин.

Эксперты «Автостата» отмечают, что в прошлом году после ухода многих иностранных автопроизводителей из России, а также вследствие иных причин на один новый реализованный автомобиль уже пришлось почти восемь с пробегом.

Сейчас данные статистики показывают, что пик ситуации пройден, и, хотя отсчет ведется уже в обратную сторону, соотношение новых машин по сравнению с подержанными составляет 1:6,3. При этом продажи идут активно на обоих рынках.

В частности, согласно исследованию «Авито Авто», в III квартале 2023 года продажи автомобилей с пробегом в России выросли на 14,2% по сравнению с таким же периодом 2022 года. При этом средняя цена таких машин в июле-сентябре этого года выросла на 39,1% год к году и достигла 640 тыс. руб.

По словам управляющего директора «Авито Авто» Кирилла Вотякова, от квартала к кварталу продажи авто с пробегом продолжают увеличиваться. При этом самый заметный рост отмечен в ценовых сегментах от 1,5 до 3 млн руб. и от 3 млн руб. — плюс 81,8% и 80,6% соответственно.

Рейтинг самых продаваемых на рынке автомобилей с пробегом со средней ценой от 3 млн руб. по итогам III квартала этого года возглавила Toyota Camry (доля в продажах — 3,5%, цена — 3,5 млн руб.). Вторую строчку разделили Toyota Land Cruiser (3%, 4,4 млн руб.) и BMW X5 (3%, 6,8 млн руб.). На третьем месте оказалась Toyota Land Cruiser Prado (2,5%, 4,4 млн руб.).

В свою очередь, в ценовом сегменте от 1,5 до 3 млн руб. самыми продаваемыми моделями автомобилей с пробегом стали Toyota Camry (3,8%, 2,2 млн руб.), Kia Sportage (2,7%, 2,1 млн руб.) и Hyundai Creta (2,6%, 1,9 млн руб.).

Что касается бюджетных моделей, в этом рейтинге первое место по итогам III квартала занял ВАЗ (LADA) Priora (3,8%, 430 тыс. руб.), второе — ВАЗ (LADA) Granta (3,3%, 300 тыс. руб.), третье — ВАЗ (LADA) 2114 Samara (2,8%, 540 тыс. руб.).

Как считают в «Авито Авто», эти модели покупатели считают достаточно надежным и практичным выбором, чтобы приобретать как почти новые экземпляры с небольшим пробегом, так и автомобили постарше.

Тем не менее эксперты рынка автосервиса склонны считать, что покупка машин на вторичном рынке — это всегда своего рода риск и лотерея. И хотя в целом российские автомастерские вполне способны ремонтировать автомобили, перечисленные в исследовании «Авито Авто», никогда нельзя исключать, что их покупателей может ждать сюрприз в виде достаточно дорогой неисправности.

Как отметил в разговоре с УрБК владелец автосервиса Никита Пятков, в первую очередь это касается дорогих машин германских автопроизводителей — Mercedes, BMW, Audi.

«Оригинальные детали и ремонт сейчас стоят неадекватных денег. Люди, относительно недорого купившие машину со скрытым дефектом двигателя или коробки передач на вторичном рынке, рискуют заплатить за ремонт сумму, сопоставимую со стоимостью самой машины», — пояснил Никита Пятков.

По его словам, детали, конечно, можно приобрести на авторазборах, где они продаются за столько же, сколько два года назад стоили новые фирменные запчасти. Однако найти подходящую — это вопрос везения.

Кроме того, есть аналоги фирменных деталей китайского производства. И тут снова нет никаких гарантий, что отыщется качественная запчасть, несмотря на то, что цена выше, чем на авторазборах.

«Если говорить о ремонтопригодности автомобилей, приобретенных на вторичном рынке, то есть машины, которые практически не теряют в цене после трех лет эксплуатации. При этом на нынешнем рынке их можно продать даже за большую сумму, чем покупали. А есть те, что теряют 30% от цены, только выехав из автосалона», — отмечает Никита Пятков.

Так или иначе, вторичный рынок, как отмечают эксперты, является прямым отражением первичного с запозданием на три-семь лет. Те марки, которые тогда были самыми массовыми при покупке в салоне, сегодня выходят на вторичный рынок. Очевидно, что в будущем ситуация будет меняться, и через три года сегмент подержанных автомобилей заполнят китайские модели.
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