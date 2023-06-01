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Вчера, 15:51

Постепенное китайское восстановление

По всей России, включая уральские регионы, с весны прошлого года наблюдается спад продаж и производства новых автомобилей. Но постепенно показатели восстанавливаются. В то же время меняется структура продаж транспорта и на рынке доминируют китайские бренды. Вместе с этим восстанавливается рынок автокредитования.

По данным Банка России, за последние полтора года продажи новых легковых автомобилей в стране упали на 58%. Также на 67% снизилось их производство, поскольку в досанкционный период в 2021 году доля отечественного производства иномарок достигала примерно 70% совокупного выпуска легковушек в России. При этом за последние полтора года производство отечественных автомобилей сократилось на 40%. Это связано с проблемами при поставке комплектующих.

Постепенное китайское восстановление

«После существенного провала во II квартале 2022 года объемы продаж новых легковых автомобилей и их производство внутри страны постепенно восстанавливаются, однако по-прежнему остаются заметно ниже докризисных уровней. Дальнейшая ситуация на рынке новых легковых автомобилей, и доля российских производителей в новом равновесии во многом зависят от скорости восстановления отечественного выпуска и возможностей его расширения», — говорится в сообщении регулятора.

Вместе с этим меняется структура продаж. Доля иномарок из недружественных стран снижается, а китайских и российских брендов — растет. Более 70% импортных поставок автомобилей приходится на Китай.

Постепенное китайское восстановление

Об этом же говорится в исследовании «Авито Авто». В мае 2023 года спрос на новые китайские машины в Свердловской области вырос на 80,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. На транспорт с пробегом — на 57,8%. Средний ценник составил 2 млн 940 тыс. руб. и 525 тыс. руб. соответственно. В целом по России спрос на новые китайские автомобили вырос на 311,6%, с пробегом — на 51,8%. Доля нового транспорта в структуре предложения составила 41,2% против 11,2% в мае 2022 года. Для подержанных моделей эти показатели составляют 3,1% и 2% соответственно.

Кроме того, «Автостат» сообщает, что в июне 2023 года в России было продано 82,4 тыс. новых легковых автомобилей. Это в 2,5 раза больше, чем в июне 2022 года. В I полугодии 2023 года продажи легковых машин в РФ увеличились на 14%, до 401,6 тыс. штук.

Постепенное китайское восстановление

Восстановление рынка во многом обеспечено эффектом низкой базы. Когда началось санкционное давление на Россию, рынок авто был в кризисе: покупать было нечего, а цены выросли. Сейчас продавцам уже есть что предложить, поэтому и наблюдается постепенное восстановление. Опять-таки значительный вклад в это внесли китайские бренды.

Отметим, что восстановление коснулось и рынка автокредитования. По данным Национального бюро кредитных историй (НБКИ), в январе-мае сумма выданных в стране автокредитов составила 390,5 млрд руб. против 246,7 млрд руб. в аналогичный период прошлого года (разница — 58,3%). В Свердловской области показатель вырос на 49,9%: с 6,7 млрд руб. до 10 млрд руб.

Постепенное китайское восстановление

«Объем выданных автокредитов в первые пять месяцев текущего года существенно увеличился по сравнению с аналогичным периодом 2022 года. Во многом это связано с эффектом низкой базы из-за падения выдачи в марте-апреле прошлого года, после чего ситуация в этом сегменте розничного кредитования стабилизировалась. В свою очередь, стабилизации ситуации на авторынке способствовала государственная программа льготного автокредитования, которая с перерывами функционировала в прошлом и нынешнем году», — объяснял это директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков.

В то же время с января по май средний размер автокредита демонстрировал ежемесячный рост. В первый месяц года он составлял 1,18 млн руб., в мае — 1,34 млн руб. В Свердловской области в конце весны средний чек достиг 1 млн 249 тыс. руб.

«С января 2023 года средний чек кредита на покупку автомобиля вырос на 14%. Кроме того, в мае было зафиксировано наивысшее значение данного показателя с начала 2022 года (в феврале 2022 года — 1,33 млн руб.). Помимо прочего росту среднего размера автокредита в последнее время во многом способствует увеличение продаж новых автомобилей из дружественных стран», — отметил А. Волков.

Постепенное китайское восстановление

В итоге сейчас рынок автомобилей и кредитов на их приобретение находятся в стадии восстановления. В прошлом году отрасль столкнулась с кризисом. Показатели демонстрируют положительную динамику, но говорить о полноценном выходе из него рано. Вдобавок из-за ухода многих компаний из России это уже другой рынок. Хотя люди стали приобретать транспорт, их все еще сдерживают высокие цены. Предпосылок для удешевления пока нет.
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