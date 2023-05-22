Эхо санкций

В Свердловской области и по стране выросли объемы автокредитования по сравнению с предыдущим годом. В первую очередь это объясняется эффектом низкой базы и дефицитом автомобилей в прошлом году. Также по стране вырос средний чек автокредитов, а в Свердловской области он снизился. Однако показатель Среднего Урала — это скорее статистическая погрешность.



По итогам января-апреля 2023 года в Свердловской области было выдано 7,6 млрд руб. автокредитов против 5,3 млрд руб. в аналогичный период прошлого года. Разница — 42,9%. Схожие тенденции наблюдаются в целом по стране: если в январе-апреле 2022 года этот показатель составлял 209,8 млрд руб., то в текущем году — 297,3 млрд руб. (плюс 41,8%). Об этом говорится в исследовании Национального бюро кредитных историй (НБКИ).



«Во многом это связано с эффектом низкой базы из-за падения выдачи в марте-апреле прошлого года, после чего ситуация в этом сегменте розничного кредитования стабилизировалась. В свою очередь, стабилизации ситуации на авторынке способствовала государственная программа льготного автокредитования, которая с перерывами функционировала в прошлом и нынешнем году. В целом банки придерживаются консервативной политики, но «качественным» заемщикам с приемлемым значением Персонального кредитного рейтинга готовы выдавать существенно более крупные автокредиты»», — считает директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков.



По мнению руководителя общественного центра «Автомобилист» Максима Едрышова, к эффекту низкой базы добавляется дефицит машин, начавшийся в прошлом году.



«С февраля 2022 года зарубежные бренды начали прекращать свою деятельность на территории РФ. Возник серьезный дефицит автомобилей. Он и сейчас наблюдается. То, что люди не брали кредит, объясняется тем, что было нечего купить с помощью этих средств. Сейчас автомобили начали появляться в автосалонах, пусть даже китайские и отечественные. Естественно, что количество приобретаемых автомобилей увеличивается. Но с учетом того, что цены на автомобили улетели в космос, люди чаще прибегают к услугам кредитования, чтобы приобрести транспорт», — объяснил он УрБК.



Ранее аналитики НБКИ изучили средний чек автокредитов. В Свердловской области в апреле он составил 1 млн 399 тыс. руб., что на 1,2% меньше, чем годом ранее — 1 млн 213 тыс. руб. При этом по России этот показатель вырос на 2%: с 1,28 млн руб. до 1,31 млн руб. Причем средний размер займа растет четыре месяца подряд.



М. Едрышов предполагает, что результат Свердловской области — это статистическое колебание. Возможно, что в апреле люди просто чаще покупали старые, подержанные автомобили, что и повлияло на «среднюю температуру по больнице». Его слова отчасти подтверждает то, что в топе-30 регионов по объемам автокредитования средний чек упал лишь в девяти из них, и падение не превышает 3%.



«Размер автокредита должен вырасти. Дешевых автомобилей в стране нет — самый дешевый автомобиль сейчас стоит около 1 млн руб. Это достаточно много. Если раньше за 2,5-3 млн руб. можно было купить достаточно приличную, надежную машину, то сейчас это условный «АвтоВАЗ», — уверен эксперт.



В НБКИ считают, что на динамику среднего размера автокредита также повлияли программы льготного кредитования.



«В целом, в феврале-апреле этого года средний чек кредита на покупку автомобиля вырос более чем на 10%, но наивысших значений начала прошлого года пока не достиг (в феврале 2022 года — 1,33 млн руб.). Равномерному устойчивому росту данного показателя в последнее время во многом способствует реализация государственной программы льготного автокредитования, которая распространяется на новые авто отечественного производства, а также увеличение продаж новых автомобилей из дружественных стран», — прокомментировал А. Волков.



М. Едрышов с этим не согласен. Он указывает на то, что программы льготного автокредитования обычно занимают небольшую нишу. Как правило, они привязаны к стране производства, то есть действуют только на отечественные автомобили, или к ценнику в дополнение к этому. В последнем случае возникают ситуации, когда не все российские автомобили можно купить по льготной программе.



В итоге динамика автокредитования во многом определена «шоком» от санкций, который испытала российская экономика в прошлом году. Сейчас на рынке появляются новые товары, и людям есть что покупать. Но предложение все еще ограничено. Из-за этого цены растут, и предпосылок, что это прекратится, пока не наблюдается. А значит, будет повышаться средний чек и число россиян, которым потребуется заем для приобретения транспорта.