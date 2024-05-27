Автокредитный просвет

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УрБК, Екатеринбург, 27.05.2024. В январе-апреле 2024 года объем выданных автокредитов в Свердловской области составил ...

Южный Урал попал в топ-10 рейтинга регионов РФ по числу выданных в марте автокредитов

УрБК, Челябинск, 16.04.2024. В Челябинской области в марте 2024 года выдали 4 тыс. 453 кредита на покупку новых и ...

В Свердловской области объем выданных автокредитов за год вырос на 127%

УрБК, Екатеринбург, 04.04.2024. В январе-феврале 2024 года объем выданных автокредитов в Свердловской области составил ...