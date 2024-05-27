УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Погода сегодня
Статьи
Вчера, 13:36

Автокредитный просвет

Автокредитный просвет В Национальном бюро кредитных историй (НБКИ) посчитали, сколько автокредитов было выдано на Среднем Урале за первые четыре месяца 2024 года. Их объем составил 19,81 млрд руб. против 8,09 млрд руб. за аналогичный период предыдущего года. Рост, таким образом, достиг 144,8%.

По расчетам НБКИ, Свердловская область с этим результатом заняла девятое место рейтинга среди 30 регионов РФ. В первой пятерке списка по объему выданных за указанный период автокредитов расположились Москва (57 млрд руб.), Московская область (47,49 млрд руб.), Санкт-Петербург (35,57 млрд руб.), Татарстан (32,56 млрд руб.) и Краснодарский край (31,78 млрд руб.).

Кроме того, Средний Урал попал и в топ-5 субъектов РФ, где наблюдался наиболее сильный рост объема автозаймов. Сильнее всего за год этот показатель увеличился в Ростовской области (на 204,7%), Чувашской Республике (на 157,7%), Самарской (на 152,5%) и Воронежской (на 147,9%) областях.

В целом по стране объем выданных автокредитов в январе-апреле 2024 года составил 706,7 млрд руб., увеличившись на 120,9% относительно аналогичного периода прошлого года (319,9 млрд руб.).

По словам директора по маркетингу НБКИ Алексея Волкова, такие темпы роста объемов выданных автокредитов в январе-апреле 2024 года по сравнению с прошлым годом объясняются прежде всего эффектом низкой базы из-за дефицита новых автомашин в начале 2023 года.

«На динамику увеличения объемов выдачи автокредитов в начале этого года также повлияли рост автопродаж после возобновления массовых поставок новых автомобилей в середине 2023 года и изменение порядка начисления утилизационного сбора. Стоит также выделить всевозможные акции и скидки от дистрибьюторов, которые старались сократить затоваренность собственных складов», — отметил Алексей Волков.

Тем не менее уже в апреле стало понятно, что темпы автокредитования пошли на спад. Так, в отчетном периоде, по данным НБКИ, в Свердловской области выдали 3 тыс. 842 кредита на покупку новых и подержанных автомобилей. Это на 10,8% меньше уровня предыдущего месяца этого года (4 тыс. 307 ед.).

Средний размер выданных автокредитов в регионе в апреле 2024 года составил 1,39 млн руб. Это на 2,9% меньше показателя предыдущего месяца этого года (1,43 млн руб.), а число выданных автокредитов снизилось на 10,8%, до 3 тыс. 842 единиц против 4 тыс. 307.

Тогда большинство экспертов в качестве причины указывали вступление в силу с 1 апреля изменения порядка начисления утилизационного сбора. По мнению многих покупателей, это могло привести к росту цен на автомобили.

При этом в Госдуме вынашивают идею проводить индексацию утилизационного сбора для всей колесной техники с 2024 по 2030 год включительно. Это, соответственно, также принесет мало позитива в рынок автокредитования.

Тем временем эксперты уже анализируют продажи автомобилей в мае 2024 года, и, по их прогнозам, они могут снизиться в сравнении с апрелем в диапазоне от 5% до 14%.

УрБК будет следить за развитием событий.

Изображение создано с помощью нейросети Midjourney
Вернуться в раздел » Статьи
Материалы по теме
27.05.2024 Южный Урал попал в топ-10 рейтинга регионов РФ по объему выданных в январе-апреле автокредитов

УрБК, Челябинск, 27.05.2024. В январе-апреле 2024 года объем выданных автокредитов в Челябинской области составил 20,42 ...

27.05.2024 В Свердловской области объем выданных автокредитов за год вырос почти на 145%

В январе-апреле 2024 года объем выданных автокредитов в Свердловской области составил 19,81 млрд руб. Это на 144,8% ...

27.05.2024 В Свердловской области объем выданных автокредитов за год вырос почти на 145%

УрБК, Екатеринбург, 27.05.2024. В январе-апреле 2024 года объем выданных автокредитов в Свердловской области составил ...

16.04.2024 Южный Урал попал в топ-10 рейтинга регионов РФ по числу выданных в марте автокредитов

УрБК, Челябинск, 16.04.2024. В Челябинской области в марте 2024 года выдали 4 тыс. 453 кредита на покупку новых и ...

04.04.2024 В Свердловской области объем выданных автокредитов за год вырос на 127%

УрБК, Екатеринбург, 04.04.2024. В январе-феврале 2024 года объем выданных автокредитов в Свердловской области составил ...

Популярные новости
08.05.2024Чаты раздора03.05.2024Пасхальный перезвон, русский фарфор и провинциальные города02.05.2024Майские изменения08.05.2024Налоговая инспекция напомнила жителям Свердловской области о порядке уплаты налога на доходы с банковских вкладов в 2024 году08.05.2024История эвакуации Эрмитажа, бумажные звери, новые шедевры
Архив новостей
Май 2024 (566)
Апрель 2024 (699)
Март 2024 (664)
Февраль 2024 (665)
Январь 2024 (568)
Декабрь 2023 (653)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18