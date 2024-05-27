Автокредитный просвет

В Национальном бюро кредитных историй (НБКИ) посчитали, сколько автокредитов было выдано на Среднем Урале за первые четыре месяца 2024 года. Их объем составил 19,81 млрд руб. против 8,09 млрд руб. за аналогичный период предыдущего года. Рост, таким образом, достиг 144,8%.
По расчетам НБКИ, Свердловская область с этим результатом заняла девятое место рейтинга среди 30 регионов РФ. В первой пятерке списка по объему выданных за указанный период автокредитов расположились Москва (57 млрд руб.), Московская область (47,49 млрд руб.), Санкт-Петербург (35,57 млрд руб.), Татарстан (32,56 млрд руб.) и Краснодарский край (31,78 млрд руб.).
Кроме того, Средний Урал попал и в топ-5 субъектов РФ, где наблюдался наиболее сильный рост объема автозаймов. Сильнее всего за год этот показатель увеличился в Ростовской области (на 204,7%), Чувашской Республике (на 157,7%), Самарской (на 152,5%) и Воронежской (на 147,9%) областях.
В целом по стране объем выданных автокредитов в январе-апреле 2024 года составил 706,7 млрд руб., увеличившись на 120,9% относительно аналогичного периода прошлого года (319,9 млрд руб.).
По словам директора по маркетингу НБКИ Алексея Волкова, такие темпы роста объемов выданных автокредитов в январе-апреле 2024 года по сравнению с прошлым годом объясняются прежде всего эффектом низкой базы из-за дефицита новых автомашин в начале 2023 года.
«На динамику увеличения объемов выдачи автокредитов в начале этого года также повлияли рост автопродаж после возобновления массовых поставок новых автомобилей в середине 2023 года и изменение порядка начисления утилизационного сбора. Стоит также выделить всевозможные акции и скидки от дистрибьюторов, которые старались сократить затоваренность собственных складов», — отметил Алексей Волков.
Тем не менее уже в апреле стало понятно, что темпы автокредитования пошли на спад. Так, в отчетном периоде, по данным НБКИ, в Свердловской области выдали 3 тыс. 842 кредита на покупку новых и подержанных автомобилей. Это на 10,8% меньше уровня предыдущего месяца этого года (4 тыс. 307 ед.).
Средний размер выданных автокредитов в регионе в апреле 2024 года составил 1,39 млн руб. Это на 2,9% меньше показателя предыдущего месяца этого года (1,43 млн руб.), а число выданных автокредитов снизилось на 10,8%, до 3 тыс. 842 единиц против 4 тыс. 307.
Тогда большинство экспертов в качестве причины указывали
вступление в силу с 1 апреля изменения порядка начисления утилизационного сбора. По мнению многих покупателей, это могло привести к росту цен на автомобили.
При этом в Госдуме вынашивают
идею проводить индексацию утилизационного сбора для всей колесной техники с 2024 по 2030 год включительно. Это, соответственно, также принесет мало позитива в рынок автокредитования.
Тем временем эксперты уже анализируют
продажи автомобилей в мае 2024 года, и, по их прогнозам, они могут снизиться в сравнении с апрелем в диапазоне от 5% до 14%.
УрБК будет следить за развитием событий.Изображение создано с помощью нейросети Midjourney