В Свердловской области объем выданных автокредитов за год вырос почти на 145%

В январе-апреле 2024 года объем выданных автокредитов в Свердловской области составил 19,81 млрд руб. Это на 144,8% больше показателя аналогичного периода прошлого года (8,09 млрд руб.). Об этом говорится в исследовании Национального бюро кредитных историй (НБКИ).



С этим результатом Средний Урал занял девятое место рейтинга среди 30 регионов РФ. В первой пятерке списка по объему выданных за указанный период автокредитов расположились Москва (57 млрд руб.), Московская область (47,49 млрд руб.), Санкт-Петербург (35,57 млрд руб.), Татарстан (32,56 млрд руб.) и Краснодарский край (31,78 млрд руб.).



Сильнее всего за год вырос объем выданных автокредитов в Ростовской области (на 204,7%), Чувашской Республике (на 157,7%), Самарской (на 152,5%), Воронежской (на 147,9%) и Свердловской (на 144,8%) областях.



В целом по стране объем выданных автокредитов в январе-апреле 2024 года составил 706,7 млрд руб., увеличившись на 120,9% относительно аналогичного периода прошлого года (319,9 млрд руб.). Отмечается, что столь существенный рост объясняется эффектом низкой базы из-за дефицита новых автомобилей в начале прошлого года.