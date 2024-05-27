В Свердловской области объем выданных автокредитов за год вырос почти на 145%

УрБК, Екатеринбург, 27.05.2024. В январе-апреле 2024 года объем выданных автокредитов в Свердловской области составил ...18.04.2024 В Свердловской области объем выданных автокредитов за год вырос почти на 160%
В январе-марте 2024 года объем выданных автокредитов в Свердловской области составил 14,34 млрд руб. Это на 158,7% ...18.04.2024 В Свердловской области объем выданных автокредитов за год вырос почти на 160%
УрБК, Екатеринбург, 18.04.2024. В январе-марте 2024 года объем выданных автокредитов в Свердловской области составил ...04.04.2024 В Свердловской области объем выданных автокредитов за год вырос на 127%
В январе-феврале 2024 года объем выданных автокредитов в Свердловской области составил 7,83 млрд руб. Это на 127% ...04.04.2024 В Свердловской области объем выданных автокредитов за год вырос на 127%
УрБК, Екатеринбург, 04.04.2024. В январе-феврале 2024 года объем выданных автокредитов в Свердловской области составил ...