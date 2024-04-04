В Свердловской области объем выданных автокредитов за год вырос почти на 160%

УрБК, Екатеринбург, 18.04.2024. В январе-марте 2024 года объем выданных автокредитов в Свердловской области составил 14,34 млрд руб. Это на 158,7% больше показателя аналогичного периода прошлого года (5,54 млрд руб.). Об этом говорится в исследовании Национального бюро кредитных историй (НБКИ).



С этим результатом Средний Урал занял девятое место рейтинга среди 30 регионов РФ. В первой пятерке списка по объему выданных за указанный период автокредитов расположились Москва (43 млрд руб.), Московская область (34,81 млрд руб.), Санкт-Петербург (26,28 млрд руб.), Татарстан (23,74 млрд руб.) и Краснодарский край (22,94 млрд руб.).



Сильнее всего за год вырос объем выданных автокредитов в Ростовской области (на 225,2%), Чувашской Республике (на 182,6%), Самарской (на 160,6%), Свердловской (на 158,7%) и Воронежской (на 157,4%) областях.



В целом по стране объем выданных автокредитов в январе-марте 2024 года составил 508,5 млрд руб., увеличившись на 130,9% относительно аналогичного периода прошлого года (220,4 млрд руб.). Отмечается, что этот показатель стал рекордным за все время наблюдений.