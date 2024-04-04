В Свердловской области объем выданных автокредитов за год вырос почти на 160%

УрБК, Екатеринбург, 18.04.2024. В январе-марте 2024 года объем выданных автокредитов в Свердловской области составил ...04.04.2024 В Свердловской области объем выданных автокредитов за год вырос на 127%
В январе-феврале 2024 года объем выданных автокредитов в Свердловской области составил 7,83 млрд руб. Это на 127% ...04.04.2024 В Свердловской области объем выданных автокредитов за год вырос на 127%
УрБК, Екатеринбург, 04.04.2024. В январе-феврале 2024 года объем выданных автокредитов в Свердловской области составил ...26.12.2023 В Свердловской области объем выданных за 11 месяцев 2023 года автокредитов составил почти 30 млрд рублей
В январе-ноябре 2023 года объем выданных автокредитов в Свердловской области составил 29,8 млрд руб. Это на 83,6% ...31.10.2023 В Свердловской области объем выданных автокредитов за год вырос на 75%
В январе-сентябре 2023 года объем выданных автокредитов в Свердловской области составил 23,1 млрд руб. Это на 75% ...