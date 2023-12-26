В Свердловской области объем выданных автокредитов за год вырос на 127%

УрБК, Екатеринбург, 04.04.2024. В январе-феврале 2024 года объем выданных автокредитов в Свердловской области составил 7,83 млрд руб. Это на 127% больше показателя аналогичного периода прошлого года (3,45 млрд руб.). Об этом говорится в исследовании Национального бюро кредитных историй (НБКИ).



С этим результатом Средний Урал занял девятое место рейтинга среди 30 регионов РФ. В первой пятерке списка по объему выданных за указанный период автокредитов расположились Москва (23,34 млрд руб.), Московская область (19,02 млрд руб.), Санкт-Петербург (14,58 млрд руб.), Татарстан (12,61 млрд руб.) и Краснодарский край (12,18 млрд руб.).



Сильнее всего за год вырос объем выданных автокредитов в Ростовской (на 176,2%) и Новосибирской (на 136,1%) областях, Чувашской Республике (на 131,9%), Самарской (на 131,6%) и Воронежской (на 129,6%) областях.



В целом по стране объем выданных автокредитов в январе-феврале 2024 года составил 272,7 млрд руб., увеличившись на 102,9% относительно аналогичного периода прошлого года (134,4 млрд руб.).