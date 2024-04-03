В Госдуме выступили с предложением о ежегодном увеличении утильсбора

УрБК, Москва, 03.04.2024. Минпромторг РФ опубликовал перечень автомобилей для исчисления утилизационного сбора с ...26.11.2020 Правительство РФ планирует повысить ставки утильсбора на автомобили на 25-30%
УрБК, Москва, 26.11.2020. Российские власти планируют с 2021 года проиндексировать утилизационный сбор на автомобили. ...26.11.2019 Минпромторг РФ не ожидает роста цен на российские автомобили после индексации утильсбора
Минпромторг РФ после очередной индексации утилизационного сбора с 1 января 2020 года не ожидает роста цен на автомобили ...26.11.2019 Минпромторг РФ не ожидает роста цен на российские автомобили после индексации утильсбора
УрБК, Москва, 26.11.2019. Минпромторг РФ после очередной индексации утилизационного сбора с 1 января 2020 года не ...10.09.2019 Минпромторг предлагает повысить ставки утилизационного сбора на машины
УрБК, Москва, 10.09.2019. Минпромторг предлагает с 2020 года повысить ставки утилизационного сбора на машины. ...