В Госдуме выступили с предложением о ежегодном увеличении утильсбора

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Минпромторг РФ не ожидает роста цен на российские автомобили после индексации утильсбора

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Минпромторг предлагает повысить ставки утилизационного сбора на машины

УрБК, Москва, 10.09.2019. Минпромторг предлагает с 2020 года повысить ставки утилизационного сбора на машины. ...