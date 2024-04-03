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Вчера, 10:43

В Госдуме выступили с предложением о ежегодном увеличении утильсбора

УрБК, Москва, 16.05.2024. В комитете Госдумы по промышленности и торговле предложили каждый год проводить индексацию утилизационного сбора для всей колесной техники с 2024 по 2030 год включительно. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на письмо председателя комитета Владимира Гутенева.

Согласно инициативе, к 2030 году утильсбор на легковые автомобили с двигателями объемом от одного до двух литров увеличится почти в четыре раза. В этом году утильсбор на машины с двигателями внутреннего сгорания предлагается повысить с 300,6 тыс. до 556,1 тыс. руб. В 2025 году ставка увеличится до 667,3 тыс. руб., а к 2030 году достигнет 1,17 млн руб.

В то же время утильсбор на электрокары в этом году предлагается увеличить до 1,1 млн руб., а к 2030 году — до 2,23 млн руб. Новые меры связывают с защитой отечественных производителей.

Отмечается, что комитет Госдумы отталкивался от параметров повышения утильсбора, которые были согласованы на экспертном совете по технологическому суверенитету в автопроме.

В пользу индексации утильсбора высказался президент «АвтоВАЗа» Максим Соколов. Так, в апреле на совещании в Совете Федерации он сказал, что такая политика будет мотивировать китайские компании вкладывать деньги в развитие отечественного автопрома, локализовывать своих поставщиков в РФ и создавать партнерские проекты с российскими автопроизводителями.

Стоит отметить, что в марте 2024 года Минпромторг РФ опубликовал перечень автомобилей для исчисления утилизационного сбора с указанием нижней границы их средней стоимости. В этот список из 3 тыс. 374 позиций вошли как официально присутствующие на российском рынке бренды, так и покинувшие страну, а также бренды коммерческой техники.

С 1 апреля в утильсбор входят недоплаченные налоги и сборы вследствие занижения таможенной стоимости транспортных средств, которые ввозятся в РФ из стран ЕАЭС.
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