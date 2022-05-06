Минпромторг РФ опубликовал перечень автомобилей для исчисления утилизационного сбора

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Минпромторг РФ опубликовал перечень товаров для параллельного импорта

Минпромторг РФ опубликовал перечень товаров, в отношении которых разрешен параллельный импорт. То есть их можно ввозить ...

Минпромторг РФ опубликовал перечень товаров для параллельного импорта

УрБК, Москва, 06.05.2022. Минпромторг РФ опубликовал перечень товаров, в отношении которых разрешен параллельный ...

Минпромторг РФ не ожидает роста цен на российские автомобили после индексации утильсбора

Минпромторг РФ после очередной индексации утилизационного сбора с 1 января 2020 года не ожидает роста цен на автомобили ...

Минпромторг РФ не ожидает роста цен на российские автомобили после индексации утильсбора

УрБК, Москва, 26.11.2019. Минпромторг РФ после очередной индексации утилизационного сбора с 1 января 2020 года не ...

Минпромторг предлагает повысить ставки утилизационного сбора на машины

УрБК, Москва, 10.09.2019. Минпромторг предлагает с 2020 года повысить ставки утилизационного сбора на машины. ...