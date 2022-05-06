УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Погода сегодня
Новости дня
Вчера, 11:00

Минпромторг РФ опубликовал перечень автомобилей для исчисления утилизационного сбора

УрБК, Москва, 03.04.2024. Минпромторг РФ опубликовал перечень автомобилей для исчисления утилизационного сбора с указанием нижней границы их средней стоимости. В перечень из 3 тыс. 374 позиций вошли как официально присутствующие на российском рынке бренды, так и покинувшие страну, а также бренды коммерческой техники, пишут «Известия» со ссылкой на ассоциацию «Российские автомобильные дилеры» (РОАД).

Так, средняя стоимость Hyundai Palisade составляет 3,3 млн руб., BMW X5 — 7,6 млн руб., Kia Soul — 1 млн руб., а Toyota Camry — 2,7 млн руб.

Напомним, что с 1 апреля в утильсбор будут входить недоплаченные налоги и сборы вследствие занижения таможенной стоимости транспортных средств, которые ввозятся в РФ из стран ЕАЭС.
Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
06.05.2022 Минпромторг РФ опубликовал перечень товаров для параллельного импорта

Минпромторг РФ опубликовал перечень товаров, в отношении которых разрешен параллельный импорт. То есть их можно ввозить ...

06.05.2022 Минпромторг РФ опубликовал перечень товаров для параллельного импорта

УрБК, Москва, 06.05.2022. Минпромторг РФ опубликовал перечень товаров, в отношении которых разрешен параллельный ...

26.11.2019 Минпромторг РФ не ожидает роста цен на российские автомобили после индексации утильсбора

Минпромторг РФ после очередной индексации утилизационного сбора с 1 января 2020 года не ожидает роста цен на автомобили ...

26.11.2019 Минпромторг РФ не ожидает роста цен на российские автомобили после индексации утильсбора

УрБК, Москва, 26.11.2019. Минпромторг РФ после очередной индексации утилизационного сбора с 1 января 2020 года не ...

10.09.2019 Минпромторг предлагает повысить ставки утилизационного сбора на машины

УрБК, Москва, 10.09.2019. Минпромторг предлагает с 2020 года повысить ставки утилизационного сбора на машины. ...

Популярные новости
04.03.2024В «Эксперт РА» спрогнозировали в 2024 году уход с российского рынка 15 банков06.03.2024В Екатеринбурге в рамках паблик-арт-программы «ЧО» в поддержку фонда «Антон тут рядом» продано 350 открыток27.03.2024В Екатеринбурге мошенники убедили мужчину перевести им более 7 млн рублей06.03.2024Количество одобрений заявок на кредиты в РФ может снизиться на 20-30% из-за нового условия оценки клиента04.03.2024Сергей Коровин: Охлаждение ипотечного рынка пока не приводит к замедлению строительства
Архив новостей
Апрель 2024 (100)
Март 2024 (664)
Февраль 2024 (666)
Январь 2024 (568)
Декабрь 2023 (653)
Ноябрь 2023 (701)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18