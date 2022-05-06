Минпромторг РФ опубликовал перечень автомобилей для исчисления утилизационного сбора

Минпромторг РФ опубликовал перечень товаров, в отношении которых разрешен параллельный импорт. То есть их можно ввозить ...06.05.2022 Минпромторг РФ опубликовал перечень товаров для параллельного импорта
УрБК, Москва, 06.05.2022. Минпромторг РФ опубликовал перечень товаров, в отношении которых разрешен параллельный ...26.11.2019 Минпромторг РФ не ожидает роста цен на российские автомобили после индексации утильсбора
Минпромторг РФ после очередной индексации утилизационного сбора с 1 января 2020 года не ожидает роста цен на автомобили ...26.11.2019 Минпромторг РФ не ожидает роста цен на российские автомобили после индексации утильсбора
УрБК, Москва, 26.11.2019. Минпромторг РФ после очередной индексации утилизационного сбора с 1 января 2020 года не ...10.09.2019 Минпромторг предлагает повысить ставки утилизационного сбора на машины
УрБК, Москва, 10.09.2019. Минпромторг предлагает с 2020 года повысить ставки утилизационного сбора на машины. ...