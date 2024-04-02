Кто на новенькую?

На фоне ухода из России большинства западных автомобильных брендов и замены их марками из Китая количество выданных кредитов на приобретение новых машин в феврале 2024 года достигло 80 тыс. единиц. Согласно данным Национального бюро кредитных историй (НБКИ), этот показатель составляет 77,5% об общего числа выданных автозаймов. Эксперты отмечают несколько причин, почему граждане делают ставку на новые машины, а не на подержанные, хотя проценты по кредитам остаются достаточно высокими из-за денежно-кредитной политики, которую проводит Банк России. Доля
в 77,5%, как отмечают в НБКИ, является максимальной за последний год и, соответственно, минимальной — автомашин с пробегом (22,5%). При этом по сравнению с тем же периодом прошлого года число кредитов на новые автомобили увеличилось на 129,9% (в феврале 2023 года — 34,8 тыс. ед.), а доля — на 18,3 процентного пункта (в феврале 2023 года — 59,2%).
Директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков отмечает, что доля выданных кредитов на новые машины растет почти постоянно с лета 2023 года. Он объясняет такую динамику увеличением их продаж и повышением выдачи автокредитов на их приобретение.
По его словам, на февральский показатель, в частности, повлиял тот факт, что с 1 апреля изменился порядок начисления утилизационного сбора. И именно поэтому граждане попытались успеть приобрести новые автомобили до этой даты.
«Среди других факторов стоит выделить всевозможные акции и скидки от дистрибьюторов, которые пытаются сократить затоваренность собственных складов. При этом стоит отметить, что кредиты на приобретение любых автомобилей (новых или подержанных) продолжают предоставляться банками, в основном, тем заемщикам, чей Персональный кредитный рейтинг (ПКР) находится на приемлемом уровне», — отметил Алексей Волков.
Секретарь Российско-Азиатского союза промышленников и предпринимателей Максим Спасский считает, что ажиотажный спрос на авто осознанно или нет подогревается правительством, которое каждый раз принимает решения, приводящие к росту конечной стоимости.
«Утилизационный сбор, закрытие лазеек параллельного импорта, повышение кредитной ставки и инфляция, которая только в отчетах различных министерств равна 7 с небольшим процентам, стимулируют граждан к покупке автомобиля. Запускается условный рефлекс «не куплю сегодня, завтра будет дороже». Но такие стимулы рано или поздно исчерпают свой потенциал, наверное, уже исчерпали. Продажи китайских автомобилей падают, склады затоварены, а ценники начинают сильно желтеть», — считает Максим Спасский.
По мнению владельца автосервиса Никиты Пяткова, высокий процент новых автомобилей, покупаемых в кредит, объясняется наличием дилерских программ кредитования и специальных условий по рассрочкам. В результате, как отмечает эксперт, процент по таким займам оказывается ниже ставки рефинансирования и в ряде случаев может составлять 10-11% годовых, что выгодно покупателю.
«На автомобили на вторичном рынке, особенно продающиеся не через салоны и программы trade-in, такие льготные условия не действуют, покупателям приходится брать кредиты по рыночным ставкам, которые начинаются от 19% и часто доходят до 30%. Это значит, что за три-пять лет кредита владелец заплатит две стоимости автомобиля. Учитывая лавинообразный рост стоимости машин за последние два года (он составил от 100% до 300%), для большинства покупателей такие расходы просто не по карману. Вместо кредита граждане ищут автомобиль дешевле или просто отказываются от покупки», — считает эксперт.
Впрочем, ряд представителей банковского сектора считают, что, несмотря на сохраняющуюся высокую ключевую ставку Банка России, в 2024 году доля кредитных сделок на авторынке увеличится почти на 8 процентных пунктов и приблизится к рекордным 24%.
Так, по прогнозам ВТБ, наибольший рост произойдет в сегменте новых машин, где в рамках автокредитования могут быть проданы до 70% автомобилей. А стимулировать спрос физлиц будут совместные программы банков и автопроизводителей, а также господдержка.
«На фоне постепенного восстановления авторынка и комплексной поддержки заемщиков в прошлом году доля кредитных продаж на рынке новых авто превысила рекордные 50%. Мы ожидаем, что в этом году рекорд будет обновлен, несмотря на ужесточившуюся политику регулятора и увеличившиеся ставки по базовым программам банков. Уже по итогам первого квартала доля кредитных продаж существенно выросла, и прежде всего — по новым автомобилям, превысив 65%. Конечно, сегмент «разогрелся» из-за ожидаемого роста цен с 1 апреля, и в ближайшее время темпы роста нормализуются. Тем не менее, по нашей оценке, высокий спрос заемщиков на автокредитование обеспечат совместные программы банков и производителей и господдержка», — считает вице-президент, начальник управления организации партнерских продаж авто ВТБ Владимир Высоцкий.
Впрочем, не все эксперты разделяют мнение банкиров. В частности, Максим Спасский настроен более критично и считает, что в сложившейся ситуации жесткая просадка рынка необратима.
«Есть такое понятие, как отложенный спрос, рост за счет которого уже исчерпан. Даже снижение цен не подстегнет рынок вверх, ведь тогда люди встанут на паузу и отложат покупку до более выгодных предложений. Да и не стоит ждать снижения, ведь государство повышением пошлин стимулирует китайских автопроизводителей к переносу сборки в Россию. Думаю, что для авторынка нет сейчас простых решений, а его перспектива не радужная», — заявил Максим Спасский.
Согласно прогнозу
рейтингового агентства «Эксперт РА», масштабный рост кредитования в основных сегментах в 2023 году произошел вследствие реализации отложенного спроса со стороны бизнеса и граждан на фоне господдержки промышленности и ипотечного кредитования. Снижение силы этих факторов приведет к замедлению банковского рынка в 2024 году. При этом аналитики агентства считают, что в сфере автокредитования в этом году произойдет умеренное замедление темпов роста до 20%, связанное в основном с реализацией потенциала отложенного спроса.
Стоит отметить, что накануне Минпромторг РФ опубликовал
перечень автомобилей для исчисления утилизационного сбора с указанием нижней границы их средней стоимости. Так, средняя стоимость Hyundai Palisade составляет 3,3 млн руб., BMW X5 — 7,6 млн руб., Kia Soul — 1 млн руб., а Toyota Camry — 2,7 млн руб.
УрБК будет следить за развитием событий.Фото предоставлено пресс-службой Уральского таможенного управления