Кто на новенькую?

УрБК, Москва, 02.04.2024. Темп роста автокредитования в России в 2024 году составит 20%, ипотечного кредитования — 15%. ...

«Эксперт РА» спрогнозировал темп роста кредитования крупного бизнеса в России на уровне 15% в 2024 году

Количество выданных кредитов на приобретение новых автомобилей в феврале 2024 года достигло 80 тыс. ед., что составило ...

Доля новых машин в общей структуре выданных автокредитов в РФ составила 77,5%

УрБК, Москва, 27.03.2024. Количество выданных кредитов на приобретение новых автомобилей в феврале 2024 года достигло ...

Доля новых машин в общей структуре выданных автокредитов в РФ составила 77,5%

В январе 2024 года в России было выдано 17 тыс. кредитов на покупку автомобилей с пробегом

УрБК, Москва, 28.02.2024. В январе 2024 года россияне взяли 17 тыс. кредитов на покупку подержанных автомобилей. Их ...