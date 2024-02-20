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В январе 2024 года в России было выдано 17 тыс. кредитов на покупку автомобилей с пробегом

УрБК, Москва, 28.02.2024. В январе 2024 года россияне взяли 17 тыс. кредитов на покупку подержанных автомобилей. Их доля составила 24,4% от общего количества выданных в этот период автокредитов, говорится в исследовании Национального бюро кредитных историй (НБКИ).

Количество выданных в январе 2024 года автокредитов на автомобили с пробегом было меньше аналогичного показателя того же месяца 2023 года на 24,5% и на 12% меньше показателя декабря 2023 года. Среднее значение Персонального кредитного рейтинга (ПКР) заемщика по автокредитам составляет 685 баллов из 999 возможных.

«Доля выданных кредитов на автомобили с пробегом снижается с лета 2023 года, а в последние три месяца она опустилась до уровня ниже 25%. Во многом такая динамика объясняется ростом продаж новых автомобилей и, соответственно, увеличением выдачи автокредитов на их приобретение», — рассказал директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков, пояснив, что этому способствовало возобновление в 2023 году госпрограмм льготного автокредитования.
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