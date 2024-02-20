В январе 2024 года в России было выдано 17 тыс. кредитов на покупку автомобилей с пробегом

УрБК, Челябинск, 20.02.2024. В Челябинской области в январе 2024 года выдали 2,34 тыс. кредитов на покупку новых и ...14.11.2023 Южный Урал попал в топ-10 рейтинга регионов РФ по числу выданных в III квартале автокредитов
УрБК, Челябинск, 14.11.2023. В Челябинской области в III квартале 2023 года выдали 8 тыс. 027 кредитов на покупку новых ...18.07.2023 Свердловская область попала в топ-10 рейтинга регионов РФ по числу выданных в июне автокредитов
УрБК, Екатеринбург, 18.07.2023. В Свердловской области в июне 2023 года выдали 2 тыс. 118 кредитов на покупку новых и ...28.02.2023 Число выданных в Свердловской области автокредитов за месяц выросло на 10,7%
УрБК, Екатеринбург, 28.02.2023. В Свердловской области в январе выдали 1 тыс. 516 кредитов на покупку новых и ...15.02.2022 Количество выданных автокредитов на Среднем Урале за год снизилось на 23%
УрБК, Екатеринбург, 15.02.2022. В Свердловской области в январе 2022 года выдали 1 тыс. 899 кредитов на покупку новых и ...