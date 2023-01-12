Южный Урал занял 20 место среди регионов РФ по среднему значению Персонального кредитного рейтинга заемщиков

УрБК, Челябинск, 12.01.2023. Среднее значение Персонального кредитного рейтинга (ПКР) заемщиков в Челябинской области в 2022 году составило 598 баллов. Об этом говорится в исследовании Национального бюро кредитных историй (НБКИ).
С этим результатом Южный Урал занял 20-е место среди 30 регионов РФ. На первой строчке списка по среднему значению ПКР заемщиков в 2022 году расположилась Москва (681 балл), на второй — Санкт-Петербург (673), на третьей — Московская область (648), на четвертой — ХМАО (639). Замыкает топ-5 Татарстан (633 балла).
При этом среднее значение ПКР в России по всем кредитам составило 612 баллов. По видам кредитов самое большое среднее значение ПКР — 791 балл — зафиксировано у ипотечных заемщиков. Далее идут заемщики по автокредитам (680 баллов), держатели кредитных карт (647) и заемщики потребительских кредитов (523).
УрБК, Екатеринбург, 11.01.2023. Среднее значение Персонального кредитного рейтинга (ПКР) заемщиков в Свердловской ...01.06.2022 Южный Урал попал в топ-5 регионов РФ по значению ПКР заемщиков по автокредитам
УрБК, Челябинск, 01.06.2022. В Челябинской области среднее значение Персонального кредитного рейтинга (ПКР) заемщиков ...13.12.2021 Среднее значение ПКР заемщика по автокредитам в Свердловской области составило 684 балла
УрБК, Екатеринбург, 13.12.2021. В Свердловской области среднее значение Персонального кредитного рейтинга (ПКР) ...09.12.2021 Южный Урал занял предпоследнее место рейтинга регионов РФ по значению ПКР ипотечных заемщиков
УрБК, Челябинск, 09.12.2021. Среднее значение Персонального кредитного рейтинга (ПКР) ипотечных заемщиков в Челябинской ...09.12.2021 Среднее значение ПКР ипотечных заемщиков в Свердловской области в октябре составило 716 баллов
УрБК, Екатеринбург, 09.12.2021. Среднее значение Персонального кредитного рейтинга (ПКР) ипотечных заемщиков в ...