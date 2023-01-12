Южный Урал занял 20 место среди регионов РФ по среднему значению Персонального кредитного рейтинга заемщиков

УрБК, Челябинск, 12.01.2023. Среднее значение Персонального кредитного рейтинга (ПКР) заемщиков в Челябинской области в 2022 году составило 598 баллов. Об этом говорится в исследовании Национального бюро кредитных историй (НБКИ).



С этим результатом Южный Урал занял 20-е место среди 30 регионов РФ. На первой строчке списка по среднему значению ПКР заемщиков в 2022 году расположилась Москва (681 балл), на второй — Санкт-Петербург (673), на третьей — Московская область (648), на четвертой — ХМАО (639). Замыкает топ-5 Татарстан (633 балла).



При этом среднее значение ПКР в России по всем кредитам составило 612 баллов. По видам кредитов самое большое среднее значение ПКР — 791 балл — зафиксировано у ипотечных заемщиков. Далее идут заемщики по автокредитам (680 баллов), держатели кредитных карт (647) и заемщики потребительских кредитов (523).