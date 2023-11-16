Средний размер выданных на Южном Урале микрозаймов в ноябре составил 8,8 тыс. рублей

В Свердловской области средний размер выданных в ноябре микрозаймов составил 9,09 тыс. руб., что на 0,8% меньше по ...16.11.2023 На Южном Урале средний размер выданных микрозаймов за месяц снизился на 0,5%
УрБК, Челябинск, 16.11.2023. В Челябинской области средний размер выданных в октябре микрозаймов составил 8 тыс. 810 ...31.10.2023 На Южном Урале средний размер выданных микрозаймов в сентябре составил 8,9 тыс. рублей
УрБК, Челябинск, 31.10.2023. В Челябинской области средний размер выданных в сентябре микрозаймов составил 8 тыс. 922 ...26.09.2023 На Южном Урале средний размер выданных в августе микрозаймов составил почти 9 тыс. рублей
УрБК, Челябинск, 26.09.2023. В Челябинской области средний размер выданных в августе микрозаймов составил 8 тыс. 993 ...29.08.2023 На Южном Урале средний размер выданных микрозаймов за месяц вырос на 1%
УрБК, Челябинск, 29.08.2023. В Челябинской области средний размер выданных в июле микрозаймов составил 8 тыс. 974 руб., ...