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Средний размер выданных на Южном Урале микрозаймов в ноябре составил 8,8 тыс. рублей

УрБК, Челябинск, 26.12.2023. В Челябинской области средний размер выданных в ноябре микрозаймов составил 8,8 тыс. руб., что на 0,5% меньше по сравнению с предыдущим месяцем этого года (8,85 тыс. руб.). Об этом говорится в исследовании Национального бюро кредитных историй (НБКИ).

С этим результатом Южный Урал занял 23-е место рейтинга среди 30 регионов РФ. На первой строчке списка по размеру выданных микрозаймов расположилась Москва (11,4 тыс. руб.), на второй — Санкт-Петербург (10,64 тыс. руб.), на третьей — Московская область (10,26 тыс. руб.), на четвертой — ХМАО (9,85 тыс. руб.). Замыкает топ-5 Ставропольский край (9,77 тыс. руб.).

В целом по стране средний размер микрозаймов, выданных в ноябре, составил 9,42 тыс. руб. Это на 0,4% меньше по сравнению с предыдущим месяцем (9,46 тыс. руб.).

По словам директора по маркетингу НБКИ Алексея Волкова, во второй половине года значение среднего чека микрозайма стабилизировалось на уровне 9,4-9,45 тыс. руб. Основной причиной этого он называет меры регулятора по охлаждению микрофинансового рынка.
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