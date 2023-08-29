На Южном Урале средний размер выданных в августе микрозаймов составил почти 9 тыс. рублей

УрБК, Екатеринбург, 26.09.2023. В Свердловской области средний размер выданных в августе микрозаймов составил 8 тыс. ...29.08.2023 На Южном Урале средний размер выданных микрозаймов за месяц вырос на 1%
УрБК, Челябинск, 29.08.2023. В Челябинской области средний размер выданных в июле микрозаймов составил 8 тыс. 974 руб., ...20.07.2023 На Южном Урале средний размер выданных в июне микрозаймов составил 8,9 тыс. рублей
УрБК, Челябинск, 20.07.2023. В Челябинской области средний размер выданных в июне микрозаймов составил 8 тыс. 913 руб., ...17.05.2023 На Южном Урале средний размер выданных микрозаймов за месяц вырос на 1,6%
УрБК, Челябинск, 17.05.2023. В Челябинской области средний размер выданных в апреле микрозаймов составил 8 тыс. 681 ...28.03.2023 На Южном Урале средний размер выданных в феврале микрозаймов снизился на 7,5%
УрБК, Челябинск, 28.03.2023. В Челябинской области средний размер выданных в феврале микрозаймов составил 7 тыс. 968 ...