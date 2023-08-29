На Южном Урале средний размер выданных в августе микрозаймов составил почти 9 тыс. рублей

УрБК, Челябинск, 26.09.2023. В Челябинской области средний размер выданных в августе микрозаймов составил 8 тыс. 993 руб., что на 0,2% больше по сравнению с предыдущим месяцем этого года (8 тыс. 975 руб.). Об этом говорится в исследовании Национального бюро кредитных историй (НБКИ).



С этим результатом Южный Урал занял 22-е место рейтинга среди 30 регионов РФ. На первой строчке списка по размеру выданных микрозаймов расположилась Москва (11,8 тыс. руб.), на второй — Санкт-Петербург (10,7 тыс. руб.), на третьей — Московская область (10,3 тыс. руб.), на четвертой — ХМАО (10,1 тыс. руб.). Замыкает топ-5 Ставропольский край (10 тыс. руб.).



В целом по стране средний размер микрозаймов, выданных в августе, составил 9,42 тыс. руб. Это на 0,4% меньше по сравнению с предыдущим месяцем (в июле — 9,46 тыс. руб.).



По словам директора по маркетингу НБКИ Алексея Волкова, в августе средний чек микрозайма немного сократился после четырех месяцев непрерывного роста. При этом он отмечает и снижение выдачи микрозаймов летом, что стало следствием мер регулятора по охлаждению микрофинансового рынка.