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28.03.2023

На Южном Урале средний размер выданных в феврале микрозаймов снизился на 7,5%

УрБК, Челябинск, 28.03.2023. В Челябинской области средний размер выданных в феврале микрозаймов составил 7 тыс. 968 руб., что на 7,5% меньше по сравнению с предыдущим месяцем этого года (8 тыс. 614 руб.). Об этом говорится в исследовании Национального бюро кредитных историй (НБКИ).

С этим результатом Южный Урал занял 17-е место рейтинга среди 30 регионов РФ. На первой строчке списка по размеру выданных за указанный период микрозаймов оказался Ставропольский край (11,5 тыс. руб.), на второй — Москва (10,5 тыс. руб.), на третьей — ХМАО (10 тыс. руб.), на четвертой — Санкт-Петербург (9,7 тыс. руб.). Замыкает топ-5 Ростовская область (9,5 тыс. руб.).

В целом по стране средний размер микрозаймов, выданных в феврале, составил 8,81 тыс. руб., снизившись по сравнению с предыдущим месяцем на 4,7% (в январе — 9,25 тыс. руб.).

По словам директора по маркетингу НБКИ Алексея Волкова, после роста в декабре в последующие два месяца средний чек микрозайма упал ниже 9 тыс. руб., до уровня начала прошлого года.

«На наш взгляд, снижение данного показателя в последнее время во многом обусловлено сменой тренда в финансовом поведении граждан. После периода потребительской активности, они все больше предпочитают сберегательную модель финансового поведения», — отмечает А. Волков.

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