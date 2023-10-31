На Южном Урале средний размер выданных микрозаймов за месяц снизился на 0,5%

УрБК, Челябинск, 16.11.2023. В Челябинской области средний размер выданных в октябре микрозаймов составил 8 тыс. 810 руб., что на 0,5% меньше по сравнению с предыдущим месяцем этого года (8 тыс. 851 руб.). Об этом говорится в исследовании Национального бюро кредитных историй (НБКИ).



С этим результатом Южный Урал занял 25-е место рейтинга среди 30 регионов РФ. На первой строчке списка по размеру выданных микрозаймов расположилась Москва (11,6 тыс. руб.), на второй — Санкт-Петербург (10,8 тыс. руб.), на третьей — Московская область (10,4 тыс. руб.), на четвертой — Ставропольский край (10,1 тыс. руб.). Замыкает пятерку лидеров Краснодарский край (9,9 тыс. руб.).



В целом по стране средний размер микрозаймов, выданных в октябре, составил 9,45 тыс. руб. Это на 0,5% больше по сравнению с предыдущим месяцем (9,41 тыс. руб.).



По словам директора по маркетингу НБКИ Алексея Волкова, последние несколько месяцев значение среднего чека микрозайма стабилизировалось на уровне 9,4-9,45 тыс. руб. Он полагает, что это стало следствием мер регулятора по охлаждению микрофинансового рынка.