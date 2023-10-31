УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000-2022 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Погода сегодня
Новости дня
Вчера, 18:01

На Южном Урале средний размер выданных микрозаймов за месяц снизился на 0,5%

УрБК, Челябинск, 16.11.2023. В Челябинской области средний размер выданных в октябре микрозаймов составил 8 тыс. 810 руб., что на 0,5% меньше по сравнению с предыдущим месяцем этого года (8 тыс. 851 руб.). Об этом говорится в исследовании Национального бюро кредитных историй (НБКИ).

С этим результатом Южный Урал занял 25-е место рейтинга среди 30 регионов РФ. На первой строчке списка по размеру выданных микрозаймов расположилась Москва (11,6 тыс. руб.), на второй — Санкт-Петербург (10,8 тыс. руб.), на третьей — Московская область (10,4 тыс. руб.), на четвертой — Ставропольский край (10,1 тыс. руб.). Замыкает пятерку лидеров Краснодарский край (9,9 тыс. руб.).

В целом по стране средний размер микрозаймов, выданных в октябре, составил 9,45 тыс. руб. Это на 0,5% больше по сравнению с предыдущим месяцем (9,41 тыс. руб.).

По словам директора по маркетингу НБКИ Алексея Волкова, последние несколько месяцев значение среднего чека микрозайма стабилизировалось на уровне 9,4-9,45 тыс. руб. Он полагает, что это стало следствием мер регулятора по охлаждению микрофинансового рынка.
Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
31.10.2023 На Южном Урале средний размер выданных микрозаймов в сентябре составил 8,9 тыс. рублей

УрБК, Челябинск, 31.10.2023. В Челябинской области средний размер выданных в сентябре микрозаймов составил 8 тыс. 922 ...

26.09.2023 На Южном Урале средний размер выданных в августе микрозаймов составил почти 9 тыс. рублей

УрБК, Челябинск, 26.09.2023. В Челябинской области средний размер выданных в августе микрозаймов составил 8 тыс. 993 ...

29.08.2023 На Южном Урале средний размер выданных микрозаймов за месяц вырос на 1%

УрБК, Челябинск, 29.08.2023. В Челябинской области средний размер выданных в июле микрозаймов составил 8 тыс. 974 руб., ...

20.07.2023 На Южном Урале средний размер выданных в июне микрозаймов составил 8,9 тыс. рублей

УрБК, Челябинск, 20.07.2023. В Челябинской области средний размер выданных в июне микрозаймов составил 8 тыс. 913 руб., ...

17.05.2023 На Южном Урале средний размер выданных микрозаймов за месяц вырос на 1,6%

УрБК, Челябинск, 17.05.2023. В Челябинской области средний размер выданных в апреле микрозаймов составил 8 тыс. 681 ...

Популярные новости
26.10.2023Минсельхоз подготовил проект постановления о запрете экспорта мяса птицы01.11.2023В Свердловской области по программе КРТ построят микрорайон на 160 тыс. кв. метров19.10.2023Андрей Тенишев: Персональные данные стали капиталом для цифровых платформ24.10.2023В России количество кредиток с задолженностью свыше 90 дней достигло рекордных 4,1 млн штук27.10.2023Пять шагов для Екатеринбурга
Архив новостей
Ноябрь 2023 (382)
Октябрь 2023 (733)
Сентябрь 2023 (703)
Август 2023 (773)
Июль 2023 (710)
Июнь 2023 (708)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000-2023 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18