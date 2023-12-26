На Южном Урале средний размер выданных микрозаймов в феврале составил 9,32 тыс. рублей

УрБК, Челябинск, 27.03.2024. В Челябинской области средний размер выданных в феврале микрозаймов составил 9,32 тыс. руб., что на 2,4% больше по сравнению с предыдущим месяцем (9,1 тыс. руб.). Об этом говорится в исследовании Национального бюро кредитных историй (НБКИ).



С этим результатом Южный Урал занял 19-е место рейтинга среди 30 регионов РФ. На первой строчке списка по размеру выданных микрозаймов расположилась Москва (11,66 тыс. руб.), на второй — Санкт-Петербург (10,72 тыс. руб.), на третьей — Московская область (10,53 тыс. руб.), на четвертой — Краснодарский край (10,21 тыс. руб.). Замыкает пятерку лидеров ХМАО (10,19 тыс. руб.).



В целом по стране средний размер микрозаймов, выданных в феврале, составил 9,71 тыс. руб. Это на 1,5% больше по сравнению с предыдущим месяцем (9,57 тыс. руб.).



По словам директора по маркетингу НБКИ Алексея Волкова, последние восемь месяцев средний размер микрозайма находится на достаточно стабильном уровне — 9,4-9,7 тыс. руб. Он объясняет такую динамику мерами регулятора по охлаждению микрофинансового рынка.