УрБК, Челябинск, 27.03.2024. В Челябинской области средний размер выданных в феврале микрозаймов составил 9,32 тыс. ...26.12.2023 Средний размер выданных на Южном Урале микрозаймов в ноябре составил 8,8 тыс. рублей
УрБК, Челябинск, 26.12.2023. В Челябинской области средний размер выданных в ноябре микрозаймов составил 8,8 тыс. руб., ...16.11.2023 На Южном Урале средний размер выданных микрозаймов за месяц снизился на 0,5%
УрБК, Челябинск, 16.11.2023. В Челябинской области средний размер выданных в октябре микрозаймов составил 8 тыс. 810 ...31.10.2023 На Южном Урале средний размер выданных микрозаймов в сентябре составил 8,9 тыс. рублей
УрБК, Челябинск, 31.10.2023. В Челябинской области средний размер выданных в сентябре микрозаймов составил 8 тыс. 922 ...26.09.2023 На Южном Урале средний размер выданных в августе микрозаймов составил почти 9 тыс. рублей
УрБК, Челябинск, 26.09.2023. В Челябинской области средний размер выданных в августе микрозаймов составил 8 тыс. 993 ...