На Южном Урале средний размер выданных микрозаймов за месяц снизился на 0,5%

УрБК, Челябинск, 22.05.2024. В Челябинской области средний размер выданных в апреле микрозаймов составил 9,56 тыс. руб., что на 0,5% меньше по сравнению с предыдущим месяцем (9,6 тыс. руб.). Об этом говорится в исследовании Национального бюро кредитных историй (НБКИ).



С этим результатом Южный Урал занял 24-е место рейтинга среди 30 регионов РФ. На первой строчке списка по размеру выданных микрозаймов оказалась Москва (12,07 тыс. руб.), на второй — Санкт-Петербург (11,03 тыс. руб.), на третьей — Московская область (10,87 тыс. руб.), на четвертой — Краснодарский край (10,49 тыс. руб.). Замыкает топ-5 ХМАО (10,45 тыс. руб.).



В целом по стране средний размер микрозаймов, выданных в апреле, составил 9,99 тыс. руб. Это на 0,4% больше по сравнению с предыдущим месяцем (9,95 тыс. руб.).



По словам директора по маркетингу НБКИ Алексея Волкова, с лета прошлого года средний размер микрозайма в стране находится на достаточно стабильном уровне (9,4-9,9 тыс. руб.), а рост не превышает инфляции. Он связывает такую динамику с мерами регулятора по охлаждению микрофинансового рынка.