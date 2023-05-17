На Южном Урале средний размер выданных микрозаймов за месяц вырос на 1,6%

УрБК, Челябинск, 17.05.2023. В Челябинской области средний размер выданных в апреле микрозаймов составил 8 тыс. 681 руб., что на 1,6% больше по сравнению с предыдущим месяцем этого года (8 тыс. 542 руб.). Об этом говорится в исследовании Национального бюро кредитных историй (НБКИ).



С этим результатом Южный Урал занял 20-е место рейтинга среди 30 регионов РФ. На первой строчке списка по размеру выданных за указанный период микрозаймов оказалась Москва (10,9 тыс. руб.), на второй — Санкт-Петербург (10,2 тыс. руб.), на третьей — Московская область (9,9 тыс. руб.), на четвертой — ХМАО (9,8 тыс. руб.). Замыкает топ-5 Ростовская область (9,5 тыс. руб.).



В целом по стране средний размер микрозаймов, выданных в апреле, составил 8,98 тыс. руб., увеличившись по сравнению с предыдущим месяцем на 2,1% (в марте — 8,8 тыс. руб.).



По словам директора по маркетингу НБКИ Алексея Волкова, после роста в декабре в последующие три месяца средний чек микрозайма упал ниже уровня начала прошлого года. Он отмечает, что в апреле падение среднего размера «займа до зарплаты» прекратилось, однако достичь уровня 9 тыс. руб. этот показатель пока не смог.