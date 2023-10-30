На Южном Урале средний размер выданных микрозаймов в сентябре составил 8,9 тыс. рублей

УрБК, Челябинск, 31.10.2023. В Челябинской области средний размер выданных в сентябре микрозаймов составил 8 тыс. 922 руб., что на 0,7% больше по сравнению с предыдущим месяцем этого года (8 тыс. 858 руб.). Об этом говорится в исследовании Национального бюро кредитных историй (НБКИ).



С этим результатом Южный Урал занял 24-е место рейтинга среди 30 регионов РФ. На первой строчке списка по размеру выданных микрозаймов расположилась Москва (11,5 тыс. руб.), на второй — Санкт-Петербург (10,6 тыс. руб.), на третьей — Московская область (10,3 тыс. руб.), на четвертой — Ставропольский край (9,9 тыс. руб.). Замыкает пятерку лидеров ХМАО (9,9 тыс. руб.).



В целом по стране средний размер микрозаймов, выданных в сентябре, составил 9,4 тыс. руб. Это на 0,1% больше по сравнению с предыдущим месяцем (в августе — 9,39 тыс. руб.).



По словам директора по маркетингу НБКИ Алексея Волкова, в августе-сентябре значение среднего чека микрозайма стабилизировалось после нескольких месяцев непрерывного роста. При этом он отмечает, что в июне-сентябре также уменьшалась и выдача микрозаймов, которая стабилизировалась на уровне 2,8-2,9 млн единиц в месяц. А. Волков считает, что это стало следствием мер регулятора по охлаждению микрофинансового рынка.