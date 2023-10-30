На Южном Урале средний размер выданных микрозаймов в сентябре составил 8,9 тыс. рублей

В Свердловской области средний размер выданных в сентябре микрозаймов составил 8 тыс. 928 руб., что на 1,3% больше по ...30.10.2023 В Свердловской области средний размер выданных микрозаймов за месяц вырос на 1,3%
УрБК, Екатеринбург, 30.10.2023. В Свердловской области средний размер выданных в сентябре микрозаймов составил 8 тыс. ...26.09.2023 На Южном Урале средний размер выданных в августе микрозаймов составил почти 9 тыс. рублей
УрБК, Челябинск, 26.09.2023. В Челябинской области средний размер выданных в августе микрозаймов составил 8 тыс. 993 ...29.08.2023 На Южном Урале средний размер выданных микрозаймов за месяц вырос на 1%
УрБК, Челябинск, 29.08.2023. В Челябинской области средний размер выданных в июле микрозаймов составил 8 тыс. 974 руб., ...27.10.2022 На Южном Урале средний размер выданных микрозаймов за месяц вырос на 4,3%
УрБК, Челябинск, 27.10.2022. В Челябинской области средний размер выданных в сентябре 2022 года микрозаймов составил 8 ...