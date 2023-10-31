Южный Урал попал в топ-10 рейтинга регионов РФ по объему выданных в январе-октябре автокредитов

УрБК, Челябинск, 28.11.2023. В январе-октябре 2023 года объем выданных автокредитов в Челябинской области составил 29,8 млрд руб. Это на 98% больше показателя аналогичного периода прошлого года (15 млрд руб.). Об этом говорится в исследовании Национального бюро кредитных историй (НБКИ).



С этим результатом Южный Урал занял 8-е место рейтинга среди 30 регионов РФ. На первой строчке списка по объему выданных за указанный период автокредитов оказалась Москва (93,3 млрд руб.), на второй — Московская область (72,3 млрд руб.), на третьей — Санкт-Петербург (61,5 млрд руб.), на четвертой — Краснодарский край (47,5 млрд руб.). Замыкает топ-5 Татарстан (45,9 млрд руб.).



В целом по стране объем выданных автокредитов в январе-октябре текущего года составил 1,03 трлн руб., увеличившись на 88% относительно аналогичного периода прошлого года (0,55 трлн руб.).



По словам директора по маркетингу НБКИ Алексея Волкова, серьезные темпы роста объемов выданных автокредитов в 2023 году по сравнению с прошлым годом объясняются эффектом низкой базы из-за падения выдачи в первой половине 2022 года