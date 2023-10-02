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Южный Урал попал в топ-10 рейтинга регионов РФ по объему выданных в январе-сентябре автокредитов

УрБК, Челябинск, 31.10.2023. В январе-сентябре 2023 года объем выданных автокредитов в Челябинской области составил 25,5 млрд руб. Это на 89% больше показателя аналогичного периода прошлого года (13,5 млрд руб.). Об этом говорится в исследовании Национального бюро кредитных историй (НБКИ).

С этим результатом Южный Урал занял 8-е место рейтинга среди 30 регионов РФ. На первой строчке списка по объему выданных за указанный период автокредитов оказалась Москва (80,2 млрд руб.), на второй — Московская область (62,1 млрд руб.), на третьей — Санкт-Петербург (53 млрд руб.), на четвертой — Краснодарский край (40,7 млрд руб.). Замыкает пятерку лидеров Татарстан (39,7 млрд руб.).

В целом по стране объем выданных автокредитов в январе-сентябре текущего года составил 884,2 млрд руб., увеличившись на 78,3% относительно аналогичного периода прошлого года (496 млрд руб.). Отмечается, что это рекордный показатель объемов выдачи автокредитов в первые девять месяцев года за всю историю наблюдений.

По словам директора по маркетингу НБКИ Алексея Волкова, значительный рост суммы выданных автокредитов в 2023 году по сравнению с прошлым годом объясняется эффектом низкой базы из-за падения выдачи весной 2022 года, возобновлением госпрограммы льготного автокредитования и увеличением продаж новых автомобилей из дружественных стран.
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